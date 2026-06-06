Oglas

NISU SAMO DOSADNI

Ovi uvjeti u domu privlače žohare: Većina ljudi ih ignorira

author
N1 Info
|
06. lip. 2026. 19:51
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
žohar
Pexels

Žohari su među najčešćim kućnim štetnicima koji se mogu pojaviti čak i u čistim domovima. Privlači ih hrana, vlaga i toplina, a njihova prisutnost često ukazuje na uvjete koji im omogućuju brzo razmnožavanje i skrivanje u domu.

Oglas

Prema riječima stručnjaka, žohari se najčešće pojavljuju tamo gdje imaju stalan pristup hrani, vlazi i toplini. To općenito znači kuhinje, kupaonice i podrume, piše Klix.ba.

Stručnjaci također upozoravaju da žohari nisu samo dosadni, već mogu predstavljati i higijenski rizik, jer se kreću kroz odvode, smeće i ostatke hrane, a zatim pužu po kuhinjskim površinama.

Najčešći razlozi njihove pojave su: ostaci hrane na radnim površinama ili podovima, otvorene vrećice s hranom, curenje vode ili vlaga ispod sudopera, topli i slabo prozračeni stanovi.

Čak su i male količine hrane i vlage dovoljne da se žohari nasele i počnu razmnožavati.

Najčešća vrsta u Europi je njemački žohar, kojeg stručnjaci opisuju kao malu, ali izuzetno prilagodljivu vrstu koja se brzo razmnožava u zatvorenom prostoru. Osim njega, može se pojaviti i orijentalni žohar, koji se češće nalazi u vlažnim podrumima i kanalizacijskim sustavima.

Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) upozoravaju da mogu prenositi bakterije i alergene koji utječu na dišne ​​​​putove. Njihov izmet i dijelovi tijela uzrokuju alergijske reakcije, posebno kod djece i osoba s astmom.

Među najčešćim rizicima su: alergijske reakcije, pogoršanje astme, prijenos bakterija na hranu i površine.

Stručnjaci naglašavaju da je prevencija najvažniji korak. Nakon što se žohari namnože, puno ih je teže ukloniti.

Ključne preventivne mjere uključuju: redovito čišćenje kuhinjskih površina, skladištenje hrane u zatvorenim posudama, hitno odlaganje otpada, uklanjanje curenja vode, brtvljenje pukotina u zidovima i oko cijevi.

Pristup vodi često je odlučujući faktor zašto žohari ostaju u kupaonicama i kuhinjama.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
žohari

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ