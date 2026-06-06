NISU SAMO DOSADNI
Ovi uvjeti u domu privlače žohare: Većina ljudi ih ignorira
Žohari su među najčešćim kućnim štetnicima koji se mogu pojaviti čak i u čistim domovima. Privlači ih hrana, vlaga i toplina, a njihova prisutnost često ukazuje na uvjete koji im omogućuju brzo razmnožavanje i skrivanje u domu.
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Prema riječima stručnjaka, žohari se najčešće pojavljuju tamo gdje imaju stalan pristup hrani, vlazi i toplini. To općenito znači kuhinje, kupaonice i podrume, piše Klix.ba.
Stručnjaci također upozoravaju da žohari nisu samo dosadni, već mogu predstavljati i higijenski rizik, jer se kreću kroz odvode, smeće i ostatke hrane, a zatim pužu po kuhinjskim površinama.
Najčešći razlozi njihove pojave su: ostaci hrane na radnim površinama ili podovima, otvorene vrećice s hranom, curenje vode ili vlaga ispod sudopera, topli i slabo prozračeni stanovi.
Čak su i male količine hrane i vlage dovoljne da se žohari nasele i počnu razmnožavati.
Najčešća vrsta u Europi je njemački žohar, kojeg stručnjaci opisuju kao malu, ali izuzetno prilagodljivu vrstu koja se brzo razmnožava u zatvorenom prostoru. Osim njega, može se pojaviti i orijentalni žohar, koji se češće nalazi u vlažnim podrumima i kanalizacijskim sustavima.
Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) upozoravaju da mogu prenositi bakterije i alergene koji utječu na dišne putove. Njihov izmet i dijelovi tijela uzrokuju alergijske reakcije, posebno kod djece i osoba s astmom.
Među najčešćim rizicima su: alergijske reakcije, pogoršanje astme, prijenos bakterija na hranu i površine.
Stručnjaci naglašavaju da je prevencija najvažniji korak. Nakon što se žohari namnože, puno ih je teže ukloniti.
Ključne preventivne mjere uključuju: redovito čišćenje kuhinjskih površina, skladištenje hrane u zatvorenim posudama, hitno odlaganje otpada, uklanjanje curenja vode, brtvljenje pukotina u zidovima i oko cijevi.
Pristup vodi često je odlučujući faktor zašto žohari ostaju u kupaonicama i kuhinjama.
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