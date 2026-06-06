"Osjećaj nadmoći"
"Značka časti": Kako izraelski doseljenici odmahuju rukom na međunarodnu osudu
Aktivisti tvrde da sankcije ne odražavaju ni razmjere nasilja ni umiješanost države u napade doseljenika.
Kada je Europska unija uvela najnoviji paket sankcija protiv izraelskih doseljeničkih skupina i njihovih čelnika, među kojima je i organizacija Regavim, koju je djelomično osnovao izraelski ministar financija Bezalel Smotrich, te su skupine mjere dočekale kao „značku časti“.
Još jedna sankcionirana osoba, Daniella Weiss, čiji je pokret Nachala organizirao konferencije uz granicu s Gazom kako bi raspravljao o planovima širenja naselja na okupirani palestinski teritorij, također je europske kaznene mjere odbacila kao „smiješne“ i „banalne“, piše Al Jazeera.
Ukupno je EU sankcionirala četiri organizacije i tri osobe povezane s doseljeničkim pokretom, uključujući istaknute aktere poput Weiss, Regavima i njegova direktora Meira Deutscha, kao i zadrugu Amana, koja pruža logističku i financijsku potporu naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali.
Čak su i državni dužnosnici bili meta nedavnih zapadnih sankcija. Ministar financija Bezalel Smotrich, dugogodišnji pripadnik doseljeničkog pokreta, sankcioniran je od strane Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade i nekoliko drugih država zbog navodne uloge u podržavanju ili omogućavanju nasilja na Zapadnoj obali, što pokazuje da projekt naseljavanja ima podršku najviših razina izraelske države.
Općenito, ravnodušan odgovor sankcioniranih pojedinaca i organizacija sugerira da mjere EU-a neće zaustaviti širenje naselja niti pozvati pojedince na odgovornost za rastući val nasilja nad Palestincima.
Ironično, smatraju analitičari, ove uglavnom simbolične mjere mogle bi čak povećati domaći ugled njihovih vođa, budući da malo tko očekuje da će tvrdi doseljenički lideri ljetovati u Parizu ili Londonu te tako osjetiti posljedice sankcija. Umjesto toga, val nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali vjerojatno će se nastaviti uz prešutnu podršku vlade.
Endemsko nasilje
Po mišljenju brojnih aktivista i promatrača koji su razgovarali za Al Jazeeru, fokus EU-a na pojedinačne i organizacijske „prekršaje“ daleko je od prikazivanja stvarnih razmjera koordiniranih doseljeničkih napada i stupnja podrške koju im pružaju država i društvo.
Nakon napada koji je predvodio Hamas u listopadu 2023., Ujedinjeni narodi i organizacije za ljudska prava dokumentirali su sustavne smrtonosne napade doseljenika na područjima poput Južnih Hebronskih brda, gdje su stanovnici sela poput Susije i Umm al-Khaira ubijeni ili teško ozlijeđeni tijekom kolektivnih upada.
Na sjeveru Zapadne obale palestinski stanovnici sela oko Nablusa i Ramallaha svjedočili su noćnim upadima doseljenika tijekom kojih su paljene kuće, vozila i maslinici. Cijele beduinske stočarske zajednice u dolini Jordana također su prisilno raseljene nakon dugotrajnih kampanja zastrašivanja i nasilja.
Sve to, prema ljudima na terenu, pokazuje dubinu i širinu doseljeničkih aktivnosti koje imaju izravnu podršku izraelske vlade.
„Od listopada 2023. stanje je postalo mnogo gore. Sada imaju hrabrosti napadati i središta gusto naseljenih palestinskih sela. Vidio sam ih kako dolaze u samo srce mog sela kraj Ramallaha. Osjećaju se sigurno dok to rade“, rekao je za Al Jazeeru Tahseen Alayan, zamjenik direktora organizacije Al-Haq.
„Ako kupite ovcu, ukrast će vam je. Ako izgradite kuću, srušit će je. Ako kupite automobil, zapalit će ga.“
Primjere navodne umiješanosti izraelske države u takve napade nije teško pronaći, a statistike ukazuju na sustavne napore učvršćivanja izraelske kontrole nad Zapadnom obalom, koja je pod okupacijom od 1967. godine.
Izraelske snage i doseljenici optužuju se za ubojstvo približno 1.168 ljudi na okupiranoj Zapadnoj obali od listopada 2023., dok je još 12.666 Palestinaca ozlijeđeno. Dodatnih 33.000 ljudi je raseljeno, a Izrael je u tom razdoblju pritvorio gotovo 23.000 Palestinaca na Zapadnoj obali, mnoge bez podizanja optužnice.
„Nasilje se ne događa u vakuumu“, nastavio je Alayan. „To je produžena ruka izraelske vlade; naseljavanje je u srži njihova identiteta. Štite ih vlada i okupacijske službe, a oni to otvoreno priznaju.“
Kao primjer navodi se slučaj doseljenika Yinona Levija, koji je navodno prošle godine u Masafer Yatti ubio palestinskog aktivista Awdaha Hathaleena. Unatoč tome što je ubojstvo snimljeno kamerom, Levi je i dalje na slobodi.
„Čak i kada budu procesuirani, kazne rijetko odražavaju težinu zločina“, rekao je Alayan. „Ti se ljudi vraćaju svojim kućama i smatraju se herojima.“
"Osjećaj privilegiranosti i nadmoći"
Taj osjećaj nekažnjivosti među doseljenicima teško je odvojiti od činjenice da su vodeće osobe ili simpatizeri doseljeničkog pokreta imenovani na ministarske dužnosti – posebno Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich, koji je rođen u ilegalnom naselju na okupiranoj Golanskoj visoravni.
Kao znak suradnje države i doseljenika u ostvarivanju izravne kontrole nad Zapadnom obalom, suprotno Sporazumima iz Osla, Izrael je prošle godine najavio planove za izgradnju naselja E1 koje bi povezalo okupirani Istočni Jeruzalem s rastućim blokom Maale Adumim.
Prema planovima koje zagovara Smotrich, to bi naselje uništilo svaku nadu u stvaranje palestinske države na Zapadnoj obali i u Gazi te ispunilo biblijsko proročanstvo prema kojem mnogi u pokretu usmjeravaju svoje djelovanje.
Daniel Bar-Tal, profesor društvene i političke psihologije na Sveučilištu u Tel Avivu, objasnio je način razmišljanja doseljenika koji predvode nasilje na Zapadnoj obali.
„Božanska je zapovijed naseliti Zapadnu obalu. O božanskoj zapovijedi se ne raspravlja, nego se ona ostvaruje na isti način kao što je Jošua to učinio prije 3.000 godina kada je ušao u obećanu zemlju“, rekao je. „On je to postigao mačem, pa i mi moramo učiniti isto.“
Shai Parnes iz izraelske organizacije za ljudska prava B'Tselem izjavio je za Al Jazeeru da je izostanak međunarodnog pritiska dodatno ojačao savez između države i doseljeničkog pokreta.
„Izraelski režim je režim apartheida temeljen na židovskoj nadmoći i institucionaliziranoj diskriminaciji Palestinaca“, rekao je Parnes.
„Svaki Izraelac, civil ili vojnik, koji nanese štetu Palestincu dobiva potpunu zaštitu i podršku izraelskog sustava, a Izrael zauzvrat dobiva podršku međunarodne zajednice. Te činjenice objašnjavaju osjećaj privilegiranosti i nadmoći među Izraelcima.“
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