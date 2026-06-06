Prix Versailles
FOTO / Objavljen popis najljepših restorana na svijetu za 2026.
Prestižne arhitektonske i dizajnerske nagrade Prix Versailles objavile su popis najljepših restorana na svijetu za 2026. godinu. Na listi se našlo 16 ugostiteljskih objekata koji, prema ocjeni stručnjaka, uspješno spajaju vrhunsku gastronomiju i izniman dizajn interijera, a među njima je svoje mjesto našlo pet europskih restorana.
Za mnoge nezaboravan gastronomski doživljaj nije samo pitanje hrane. Atmosfera, arhitektura i uređenje prostora sve češće imaju jednaku važnost kao i jelovnik. Na taj se način restoran pretvara u turističku atrakciju samu po sebi, piše Euronews.
Stručni žiri Prix Versaillesa procjenjivao je način na koji se arhitektura, ugostiteljstvo i gastronomija spajaju u jedinstveno iskustvo za goste. "Bilo da se nalaze u zaštićenim građevinama ili modernim kompleksima, dominiraju urbanim krajolikom ili se stapaju s prirodnim okruženjem, ovih 16 restorana odlikuju stilovi i boje koji ih savršeno usklađuju s njihovom okolinom – i jelovnikom", izjavio je glavni tajnik Prix Versaillesa, Jérôme Gouadain.
Le Fou, Beč, Austrija
Le Fou, što na francuskom znači "luda", sve je samo ne konvencionalan restoran. Skriven unutar boutique hotela The Leo Grand u Beču, ovaj restoran i koktel-bar inspiraciju crpi iz glamura i mistike pariškog noćnog života.
Projekt su osmislili osnivač Alexandera Schracka i dizajnerica interijera Therese Obermoser, a kombinira svilene zidne obloge, baršunasti namještaj, prirodni kamen i patinirane metalne detalje. Rezultat je luksuzan, ali nenametljiv prostor.
Interijer obilježavaju nijanse hrđe, terakote i zlata, uz detalje leopardova uzorka koji prostoru daju dozu teatralnosti. S padom mraka, prigušena rasvjeta i intimni kutci pretvaraju Le Fou u jedno od najpoželjnijih mjesta za večernji izlazak u austrijskoj prijestolnici.
Monti, Gstaad, Švicarska
Smješten unutar luksuznog hotela The Alpina Gstaad, restoran Monti nudi moderno viđenje alpske estetike.
Umjesto oslanjanja na stereotipni planinski stil, arhitekt Jakob Sprenger i kreativna direktorica Antonia Crespí osmislili su prostor koji poštuje lokalnu tradiciju, ali djeluje suvremeno i elegantno.
Zidovi i stropovi obloženi su drvom starim više od 200 godina, prikupljenim iz lokalnih seoskih kuća, a namještaj od brijesta, brončane pregrade i sjedala presvučena mohairom prostoru daju toplinu i teksturu.
Prostrana terasa pruža pogled na okolne ledenjake, a chef Martin Göschel dodatno obogaćuje iskustvo pripremajući pojedina jela pred gostima.
Finlandia Bistro, Helsinki, Finska
Unutar znamenite dvorane Finlandia Hall u Helsinkiju nalazi se Finlandia Bistro, restoran koji uspješno spaja povijesnu baštinu i suvremeni dizajn.
Studio Fyra dobio je zadatak modernizirati jednu od najvažnijih finskih modernističkih građevina, otvorenu još 1971. godine, pri čemu je poseban naglasak stavljen na očuvanje izvornog karaktera prostora.
Originalni komadi namještaja koje je dizajnirao slavni finski arhitekt Alvar Aalto skladno su uklopljeni s novim, posebno izrađenim elementima. Rezultat je topao i ugodan interijer koji djeluje životno, a ne muzejski.
Restoran odaje počast povijesti zgrade, a istodobno se prirodno uklapajući u njezin suvremeni kulturni život.
Carbone, London, Ujedinjeno Kraljevstvo
Londonski Carbone, prvi europski restoran poznatog njujorškog brenda, donosi dašak glamura pedesetih godina prošlog stoljeća u četvrt Mayfair.
Smješten u nekadašnjoj zgradi američkog veleposlanstva, restoran evocira atmosferu klasičnih američkih večernjih klubova, spajajući talijansko-američku nostalgiju s modernim luksuzom.
Dizajner Ken Fulk prostor je opremio baršunastim sjedalima, sjajno obrađenim drvenim površinama, mozaicima i suvremenim umjetničkim djelima autora poput Lole Montes i Aija Weiweija.
Ručno oslikani mural krasi monumentalno stubište koje vodi prema baru, salonu i impresivnoj glavnoj blagovaonici. Posebnu pažnju privlači skrivena privatna blagovaonica, zamišljena kao ekskluzivan prostor s prepoznatljivim njujorškim šarmom.
Marlow, Monako
Restoran Marlow nalazi se u novootvorenoj četvrti Mareterra u Monaku i nudi drukčiji pogled na luksuz Azurne obale.
Umjetnik i arhitekt Hugo Toro osmislio ga je kao dom izmišljenog britanskog aristokrata, inspiriran dugom tradicijom britanskih posjetitelja Francuske rivijere koja seže još u 18. stoljeće.
Drvene zidne obloge, namještaj inspiriran vintage stilom i središnji bar stvaraju dojam elegantnog privatnog kluba, dok brojni detalji svakom dijelu restorana daju poseban karakter.
U kuhinji chef Sébastien Blin reinterpretira britanske klasike uz mediteranske utjecaje. Rezultat je profinjen, ali opušten restoran koji predstavlja osvježavajuću alternativu često raskošnom monaškom luksuzu.
Najljepši restorani svijeta prema Prix Versaillesu za 2026.
Nobu One Za’abeel, Dubai (Ujedinjeni Arapski Emirati)
Le Fou, Beč (Austrija)
Monti, Gstaad (Švicarska)
Akira Back, Hong Kong (Kina)
Hana no Kumo, Hong Kong (Kina)
Monsieur Dior by Anne-Sophie Pic, Peking (Kina)
Peridot, Hong Kong (Kina)
Escā Playa, Ras El Hekma (Egipat)
Finlandia Bistro, Helsinki (Finska)
Carbone, London (Ujedinjeno Kraljevstvo)
Rosso, Hinganigada (Indija)
Marlow, Monako
Lucia, Los Angeles (SAD)
Monsieur Dior by Dominique Crenn, Beverly Hills (SAD)
Mottai, Coral Gables (SAD)
Amura by Ángel León, Cape Town (Južnoafrička Republika)
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