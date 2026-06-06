Stručni žiri Prix Versaillesa procjenjivao je način na koji se arhitektura, ugostiteljstvo i gastronomija spajaju u jedinstveno iskustvo za goste. "Bilo da se nalaze u zaštićenim građevinama ili modernim kompleksima, dominiraju urbanim krajolikom ili se stapaju s prirodnim okruženjem, ovih 16 restorana odlikuju stilovi i boje koji ih savršeno usklađuju s njihovom okolinom – i jelovnikom", izjavio je glavni tajnik Prix Versaillesa, Jérôme Gouadain.