Anthony Head
Preminuo glumac iz serija "Buffy, ubojica vampira" i "Ted Lasso"
Britanski glumac Anthony Head, najpoznatiji po ulogama u televizijskim serijama poput Buffy, ubojica vampira (Buffy the Vampire Slayer), Ted Lasso, Merlin i Little Britain, preminuo je u dobi od 72 godine.
Head je svjetsku slavu stekao krajem 1990-ih ulogom Ruperta Gilesa u popularnoj nadnaravnoj tinejdžerskoj seriji Buffy, ubojica vampira, piše BBC.
Kasnije je imao stalnu ulogu premijera u humorističnoj seriji Little Britain, utjelovio je kralja Uthera Pendragona u BBC-jevoj seriji Merlin, a u Ted Lassu glumio je bivšeg vlasnika nogometnog kluba Ruperta Manniona.
„Preminuo je mirno od komplikacija uzrokovanih upalom pluća, okružen svojom obitelji“, izjavile su njegove kćeri Emily i Daisy.
U zajedničkoj izjavi navele su: „Teška srca objavljujemo smrt našeg izvanrednog oca.“
„Bila je i zauvijek će biti čast i privilegij biti njegove kćeri te iz prve ruke svjedočiti utjecaju koji su on i njegov rad imali na toliko ljudi.“
Dodale su kako znaju „koliko će nedostajati prijateljima, kolegama i obožavateljima serija u kojima je nastupao“, ističući da je „neizmjerno volio svoj posao“ te da se „uvijek smatrao nevjerojatno sretnim“.
Obitelj je također naglasila da će „njegovo nasljeđe živjeti dalje“ te da se osjećaju sretnima što su tijekom njegove karijere mogli gledati kako radi ono što voli.
Među njegovim brojnim drugim ulogama bile su i one Geoffreyja Howea u filmu The Iron Lady, kao i nastupi u serijama Doctor Who, Persuasion, The Inbetweeners i Manchild.
Od reklama za kavu do televizijske zvijezde
Head je prvi put postao poznat široj britanskoj publici tijekom 1980-ih kao zaštitno lice televizijskih reklama za Nescafé kavu.
Zajedno sa Sharon Maughan činio je poznati „Gold Blend par“, a njihova romantična priča kroz seriju reklama emitiranih između 1987. i 1993. postala je iznimno popularna.
Tijekom karijere nastupio je i u brojnim drugim uspješnim britanskim serijama, uključujući Motherland, Silent Witness i Doctor Who.
Njegnji posljednji televizijski angažmani uključivali su seriju Bridgerton, u kojoj se pojavio u jednoj epizodi druge sezone 2022. godine.
Godine 2018. pridružio se glumačkoj postavi dugovječne radijske drame BBC Radija 4 The Archers, gdje je tumačio lik Robina Fairbrothera.
Bogata kazališna karijera
Osim na televiziji, Head je ostvario i dugu i uspješnu kazališnu karijeru. Nastupao je u više produkcija mjuzikla The Rocky Horror Show, kao i u mjuziklima Godspell i Chess.
Rođen je 1954. godine u Camdenu u Londonu. Njegova majka Helen Shingler bila je glumica najpoznatija po BBC-jevoj seriji Maigret, dok je otac Seafield Head bio autor dokumentarnih filmova.
Glumu je studirao na uglednoj londonskoj akademiji LAMDA (London Academy of Music and Dramatic Art).
Anthony Head izgubio je svoju dugogodišnju partnericu Sarah Fisher, aktivisticu za zaštitu životinja, koja je preminula u prosincu 2025. godine u dobi od 61 godine.
Njegove kćeri, Emily (37) i Daisy (35), također su glumice. Emily je najpoznatija po ulozi Carli D'Amato u seriji The Inbetweeners, dok je Daisy nastupala u serijama Harlots i Shadow and Bone.
Njegov brat Murray Head također je glumac. Pojavio se u filmu Sunday Bloody Sunday iz 1971., nominiranom za Oscara, te u mjuziklu Chess.
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