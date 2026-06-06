Iran upozorava: Ne pomažite napadima SAD-a sa svog teritorija

Izrael i Sjedinjene Države napali su Iran prije tri mjeseca. Primirje je formalno na snazi od 8. travnja. Unatoč tome, uzajamni napadi nastavljaju se. Američka vojska rekla je da je u petak presrela nekoliko iranskih projektila ispaljenih prema zaljevskim državama Kuvajtu i Bahreinu, saveznicima SAD-a.