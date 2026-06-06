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BRIGA ZA ZDRAVLJE

Antioksidansi: Zašto svi o njima pričaju i kakva im je točno uloga u tijelu?

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N1 Info
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06. lip. 2026. 13:04
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PIXABAY
PIXABAY

Antioksidansi su molekule koje pomažu tijelu da se bori protiv slobodnih radikala koji mogu izazvati određene bolesti. Antioksidansi se nalaze u hrani biljnog porijekla, a ima ih i u vitaminu C, A i vitaminu E.

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Antioksidansi se nalaze u voću, povrću i pojedinim vitaminima. Njihova uloga za tijelo je važna jer sprječavaju slobodne radikale da dovedu do bolesti.

Bez antioksidansa bi slobodni radikali vrlo brzo nanijeli štetu organizmu i na kraju doveli do smrti.

Zašto su važni antioksidansi?

Antioksidansi su važni jer se bore protiv slobodnih radikala. Kada je u tijelu previše slobodnih radikala može doći do oksidativnog stresa, a dugoročno on može oštetiti DNA ili druge molekule u tijelu. To znači i povećani rizik od pojave raka, dijabetesa ili srčanih bolesti.

Upravo zato je važno da u tijelu postoji ravnoteža u količini antioksidansa i slobodnih radikala. U suprotnome dolazi do oksidativnog stresa i problema.

Gdje se nalaze antioksidansi?

Određena vrsta antioksidansa se proizvodi u tijelu, dok se dio dobiva iz hrane. Točnije, oni se nalaze u voću i povrću.

Dobar izvor antioksidansa su bobičasto voće, crveni grah, artičoke, pekan orasi, batat, cimet, origano, kurkuma, tamna čokolada i zeleni čaj. Osim toga, u manjoj mjeri ih ima u mesu i ribi.

Antioksidansi se nalaze i u vitaminima A, E i C, u selenu, luteinu i beta karotenu koji se mogu uzimati kao suplementi. Također, mogu se pronaći i u flavonoidima koji su glavni sastojak pojedinih čajeva.

PIXABAY
PIXABAY

Treba li uzmati suplemente antioksidansa?

Iako se čini kako bi trebalo u tijelo unositi što više ovih molekula, istina je nešto drugačija. Naime, previše antioksidansa može biti štetno za organizam. Na primjer, previše beta karotena može povećati rizik od pojave raka pluća. Umjesto toga je bolje antioksidanse unositi putem hrane.

Ipak, osobe koje iz nekog razloga ne unose dovoljno voća i povrća, mogu uzimati suplemente multivitamina u manjim dozama, uz savjetovanje s liječnikom.

Ovdje treba znati da ovi suplementi nisu zamjena za zdravi način prehrane, ali i da pojedini suplementi mogu utjecati na lijekove koje osoba uzima.

Zaključak

Antioksidansi su izuzetno važni za zaštitu tijela od slobodnih radikala koji mogu uzrokovati određene bolesti. Nalaze se u voću i povrću, kao i u pojedinim začinima, vitaminima i beta karotenu.

Iako postoje suplementi koji će nadoknaditi njihovu količinu, oni mogu napraviti više štete nego koristi.

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Teme
antioksidans antioksidansi vitamini voće i povrće zdravlje

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