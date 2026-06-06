vlada dala potporu
Hrvatska bi uskoro mogla dobiti prvu tvornicu streljiva: Ovo je moguća lokacija
U Hrvatskoj će se graditi tvornica streljiva. U složenim sigurnosnim i geopolitičkim okolnostima provode se dosad najveća ulaganja u obrambene sposobnosti. I Vlada je dala potporu za proizvodnju streljiva malog kalibra u partnerstvu s talijanskim divom, vodećim proizvođačem oružja - Berettom. Tvornica bi bila kod Obrovca.
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Na 28 hektara između Obrovca i Bilišana uskoro bi se mogla graditi prva hrvatska tvornica streljiva. Dio građana smatra da bi to bilo dobro za razvoj pomalo uspavanog grada, piše Katina Vrsaljko za HRT.
- Ovo je više jedna kako gospodarska, tako sigurnosna prednost za nas, za Hrvatsku. Ali ne slažem se, možda, s pozicijom. Postoji dosta područja koja su devastirana, imamo i rudnike, imamo i područje tvornice glinice, to su već nekakva bivša industrijska postrojenja koja mislim da bi trebalo revitalizirati upravo s ovakvim projektima, rekao je Ivan Matić, Most.
Iz Vlade je potvrđeno da je obrovačko područje jedna od mogućih lokacija, koja točno, još se ne zna.
Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Obrovca Gradsko vijeće je prošle godine je ovo zemljište pretvorilo u gospodarsko-proizvodnu zonu. Je li ta promjena izglasana upravo zbog tvornice streljiva, Gradska uprava nije odgovorila.
"Osim javno dostupnih informacija nemamo nikakve druge pa zbog toga ne bismo izlazili u javnost ni s kakvim izjavama", stoji u odgovoru Gradske uprave Obrovca.
Za izgradnju tvornice streljiva zainteresiran je talijanski div u proizvodnji oružja - Beretta Holding. Vlada je to podržala, a pregovori će se voditi između nekoliko ministarstava.
- Vrlo brzo ćemo imati osnovne gabarite te tvornice, mjesto gdje će biti kapaciteti i sve ono što bitno. Nije tu samo Beretta. Mi smo otvoreni, kao Vlada, za sve investicije koje se tiču proizvodnje streljiva, kako malokalibara, tako i velikokalibara, a u slučaju Berette govorimo o malokalibarskom streljivu, istaknuo je Ivan Anušić, ministar obrane.
U Hrvatskoj već imamo vrlo uspješnu tvornicu pištolja, jurišnih pušaka i strojnica - kuna - koja, doduše, gotovo sve svoje proizvode izvozi.
- Recimo da je proizvodnja pištolja negdje od 400 do 500 tisuća u prosjeku godišnje. Pušaka je 20-30 tisuća, a evo prošle godine smo krenuli sa kunom, možemo reći da je to 40-50 tisuća kuna godišnje. rekao je Željko Pavlin, direktor HS Produkta.
Vojni analitičar Marinko Ogorec kaže da nam od naoružanja nedostaje gotovo sve, stoga pozdravlja plan o gradnji tvornice streljiva.
- Konačno. To je trebalo napraviti već odavno ranije. To je jedan od prvih koraka da bi Hrvatska postala samodostatna, koliko-toliko samodostatna u vlastitoj vojnoj produkciji i vlastitoj vojnoj proizvodnji. Imamo izvanrednu tvornicu oružja, ali nemamo tvornicu streljiva. Sada bi ovo bila jednostavno kvalitativna, izuzetno bitna nadogradnja, kaže Ogorec.
Kako kažu iz MORH-a, u uvjetima složenih sigurnosnih i geopolitičkih okolnosti provode se najveća ulaganja u sigurnost dosad, a izgradnja tvornice streljiva bila bi vrijedna više stotina milijuna eura.
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