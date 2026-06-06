Hrvatska bi uskoro mogla dobiti prvu tvornicu streljiva: Ovo je moguća lokacija

- Vrlo brzo ćemo imati osnovne gabarite te tvornice, mjesto gdje će biti kapaciteti i sve ono što bitno. Nije tu samo Beretta. Mi smo otvoreni, kao Vlada, za sve investicije koje se tiču proizvodnje streljiva, kako malokalibara, tako i velikokalibara, a u slučaju Berette govorimo o malokalibarskom streljivu, istaknuo je Ivan Anušić, ministar obrane.