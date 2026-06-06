skup patofizioloških reakcija
Što je meteoropatija? Skup simptoma koji muči više od 30% ljudi, posebno su osjetljive žene
Sigurno ste barem jednom u životu pomislili kako bi uskoro mogla pasti kiša ili kako bi moglo doći do promjene vremena jer vas boli glava ili zglobovi. Niste jedini. Postoje brojni ljudi koji svaku promjenu vremena osjećaju i fizički na svom tijelu – meteoropati.
Meteoropatija je termin koji potječe od grčkih riječi meteora (nebeske pojave) i pathos (bol ili patnja). Makar na prvu možda zvuči kao subjektivan osjećaj, meteoropatija ima uporište u suvremenoj medicini.
Meteoropatija se ne klasificira kao izolirana bolest s vlastitom šifrom u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti, već kao skup patofizioloških reakcija organizma na promjene meteoroloških čimbenika.
Odnosno – meteoropatija je skup simptoma.
Ti čimbenici koji mogu utjecati na promjene uključuju atmosferski tlak, temperaturu, vlažnost zraka, brzinu vjetra te ionizaciju atmosfere.
Iako su se simptomi nekada pripisivali subjektivnom osjećaju, moderna biometeorologija potvrđuje da nagle promjene vremena izazivaju mjerljive fiziološke promjene u ljudskom tijelu, utječući na rad hormona, krvni tlak i prag boli.
Kako atmosfera upravlja našim hormonima?
Razumijevanje načina na koji meteoropatija nastaje zahtijeva pogled u dubinu ljudskog mozga, točnije u hipotalamus. Hipotalamus djeluje kao glavni kontrolni centar koji prima signale o vanjskim promjenama. Kada dođe do pada atmosferskog tlaka, receptori u našem tijelu detektiraju tu promjenu, što potiče lučenje adenokortikotropnog hormona.
Povećana razina tog hormona dovodi do pojačanog lučenja hormona stresa, dok istovremeno razina endorfina, našeg prirodnog suzbijatelja boli, drastično opada. Ovaj hormonalni disbalans objašnjava zašto osjećamo tjeskobu i zašto se prag boli snižava, čineći nas osjetljivijima na svaku fizičku nelagodu.
Posljedice, odnosno, simptomi meteoropatije se mogu podijeliti na primarne i sekundarne.
Primarne reakcije uključuju glavobolje (osobito migrenskog tipa), bolove u zglobovima i kostima, te izrazit umor.
Sekundarne, opasnije posljedice, odnose se na pogoršanje već postojećih stanja.
Na primjer, nagli pad temperature uzrokuje sužavanje krvnih žila, što povećava opterećenje na srce i statistički korelira s porastom broja srčanih i moždanih udara u zimskim mjesecima. Ovi sekundarni simptomi posebno su opasni za osobe s kroničnim i krvožilnim bolestima.
Uz fizičke simptome meteoropatije, ni psihičke posljedice nisu zanemarive. Istraživanja u psihijatrijskim ustanovama pokazuju da dani s niskim tlakom i visokom vlagom bilježe veći broj hospitalizacija zbog depresivnih epizoda i poremećaja koncentracije.
Zašto zbog vremena osjećamo bol u starim ozljedama i zglobovima?
Jedan od najčešćih fenomena meteoropatije je bol na mjestima starih lomova ili ožiljaka. Znanstveno objašnjenje leži u činjenici da ožiljno tkivo nema istu elastičnost kao zdravo tkivo.
Odnosno, kada atmosferski tlak padne, zrak unutar naših tkiva i zglobova vrši pritisak prema van i dolazi do ekspanzije tekućina. Zdrava tkiva i koža bez ožiljaka se lako prilagođava toj promjeni širenjem, no čvrsto, fibrozno tkivo ožiljka pruža otpor.
Taj mehanički stres izravno nadražuje živčane završetke, što rezultira onim poznatim tupim bolovima koje meteoropati osjete i po nekoliko dana prije nego što padne prva kap kiše.
Sve je više meteoropata
Statistički podaci prikupljeni u europskim zemljama tijekom posljednjeg desetljeća ukazuju na alarmantan porast broja meteoropata.
Procjenjuje se da danas čak 30% do 50% opće populacije osjeća simptome povezane s promjenom vremena, dok taj broj raste na preko 80% kod osoba s kroničnim bolestima.
Studije pokazuju da su žene statistički podložnije meteoropatiji. Oko 65% ispitanih žena prijavljuje simptome naspram 35% muškaraca, što se pripisuje kompleksnijem hormonalnom sustavu i cikličkim promjenama estrogena koji utječu na osjetljivost živčanog sustava.
Također, gradsko stanovništvo pati češće od ruralnog jer život u zatvorenim, klimatiziranim prostorima slabi prirodnu termoregulaciju tijela.
Je li meteoropatija "prava" bolest ili mit?
Meteoropatija je stvaran fiziološki odgovor, ali se tretira kao sindrom neprilagođenosti našeg tijela promjenama u atmosferi. Ne tretira se kao konkretna bolest u smislu da vas je napao vanjski patogen, neki virus ili bakterija, već je meteoropatija dokaz da je vaš autonomni živčani sustav izgubio sposobnost za brze promjene.
U današnje vrijeme, u eri klimatskih promjena, gdje su temperaturni skokovi od 20 stupnjeva u jednom danu postali uobičajeni, posebice u Hrvatskoj, ljudsko tijelo često ne stigne izvršiti uravnoteženje. Upravo taj manjak sposobnosti prilagodbe dovodi do kratkog spoja u regulaciji tlaka i topline. To sve uzrokuje osjećaj nelagode, boli, anksioznosti i slično.
Kako liječiti i ublažiti simptome meteoropatije?
Meteoropatija, s obzirom na to da nije klasična bolest, zahijeva multidisciplinarni pristup pri liječenju i smanjivanju simptoma. Kod bolova se preporučuje primjena analgetika, posebice kod jakih glavobolja, ali tek nakon što simptomi nastupe.
Međutim, prevencija je moguća na prirodan način i kao takva je daleko učinkovitija.
Biljni pripravci poput sibirskog ginsenga ili drugi adaptogeni pomažu tijelu da se lakše nosi sa stresom promjene vremena.
Također, povećan unos magnezija, do 400 mg dnevno, može spriječiti grčenje mišića i ublažiti vaskularne reakcije mozga koje uzrokuju migrenu. Kod težih oblika, liječnici mogu propisati blage sedative ili lijekove za stabilizaciju tlaka.
Najbolji način za sprječavanje meteoropatije je jačanje adaptacijskog mehanizma. To se postiže metodama koje su naizgled jednostavne, ali zahtijevaju disciplinu.
Te metode uključuju:
- boravak na otvorenom barem sat vremena dnevno, bez obzira na to pada li kiša ili puše vjetar, prisiljava tijelo da aktivira svoje termoreceptore
- hidroterapija ili naizmjenično tuširanje toplom i hladnom vodom izvrsna je vježba za krvne žile
- prehrana bogata antioksidansima i omega-3 masnim kiselinama smanjuje upalne procese u zglobovima, čineći ih manje osjetljivima na promjene tlaka
Zaključak
U eri sve izraženijih klimatskih promjena i naglih temperaturnih skokova, meteoropatija se definitivno više ne može gledati kao mit ili samo subjektivan osjećaj.
Naša tijela jasno reagiraju na promjene u atmosferi, pokazujući da je čovjek neraskidivo povezan s prirodom i njezinim zakonima.
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