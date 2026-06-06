Što je meteoropatija? Skup simptoma koji muči više od 30% ljudi, posebno su osjetljive žene

Meteoropatija je stvaran fiziološki odgovor, ali se tretira kao sindrom neprilagođenosti našeg tijela promjenama u atmosferi. Ne tretira se kao konkretna bolest u smislu da vas je napao vanjski patogen, neki virus ili bakterija, već je meteoropatija dokaz da je vaš autonomni živčani sustav izgubio sposobnost za brze promjene.