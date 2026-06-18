Gdje su najjeftiniji, a gdje najskuplji stambeni krediti u eurozoni?

Među zemljama s najpovoljnijim stambenim kreditima nalazi se i Hrvatska. Prosječna kamatna stopa na nove stambene kredite iznosila je 2,95 posto, što je svrstava među šest država eurozone s najnižim troškovima zaduživanja. Niže kamate imaju samo Malta (2,08%), Bugarska (2,45%), Španjolska (2,80%) i Portugal (2,85%), dok je prosjek eurozone 3,43 posto.