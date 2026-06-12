Rastu rate za dio korisnika stambenih kredita u Hrvatskoj

U Hrvatskoj će, međutim, ovime porasti rate za oko 14 posto posto korisnika stambenih kredita, građana, koji otplaćuju kredite uz promjenjivi euribor. Za građane to ne bi trebali biti nagli veliki skokovi; po 20 ili 30 eura mjesečno, možda i više, ovisno o iznosu i roku, no za tvrtke koje imaju euribor u kreditnim ugovorima moglo bi predstavljati veći trošak, s obzirom na to da imaju veće kredite. Za većinu hrvatskih komitenata, koji imaju kredite uz fiksne stope, ili promjenjive uz NRS, neće se zasad promijeniti ništa.