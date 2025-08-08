Cijene hrane u srpnju na najvišoj razini u dvije godine: Što je najviše poskupjelo?

Mlijeko i mliječni proizvodi pojeftinili su pak u srpnju prvi puta od travnja 2024., također za 0,1 posto u odnosu na prethodni mjesec, uz niže cijene maslaca i više cijene sira zbog kontinuirano snažne potražnje u Aziji i na Bliskom istoku i smanjene ponude Europske unije. U odnosu na prošlogodišnji srpanj bili su skuplji za čak 21,5 posto.