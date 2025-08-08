Očekuje se poskupljenje ovog voća, pogledajte kako će se kretati cijene

"Očekuje se da će maloprodajne cijene jabuka u nadolazećoj sezoni iznositi između 2,0 i 2,30 eura po kilogramu, ovisno o sorti i kvaliteti. Otkupna cijena za prvu klasu trebala bi biti oko 0,80 eura//kg, dok se za drugu klasu ne očekuje više od 0,30–0,35 eura/kg, budući da je još uvijek na snazi Vladina odluka o ograničenju cijene pakiranja od 2 kg", istaknuo je Markota.