kriza stanovanja

INFOGRAFIKA / 20.000 eura za kvadrat stana?! Pogledajte koliko koštaju stanovi u Europi

author
N1 Info
|
08. lis. 2025. 07:52
Stanovi
Pixabay/Ilustracija

Dok se diljem Europe raspravlja o rastu cijena nekretnina i sve težem ulasku mladih na tržište stanovanja, švicarski gradovi ponovno potvrđuju status najskupljih mjesta za život na kontinentu. Prema najnovijim podacima, Zürich i Ženeva zauzeli su prva dva mjesta na ljestvici najskupljih europskih gradova prema cijenama kvadrata stambenog prostora u samom centru grada.

Švicarski gradovi su na vrhu ljestvice najskupljih europskih gradova prema cijenama nekretnina u centru grada.

Prosječna tržišna cijena kvadratnog metra stana u Zürichu iznosi čak 20.347 eura, što ga čini najskupljim gradom za kupnju nekretnina u Europi.

Slijedi Ženeva s prosječnom cijenom od 18.267 eura po kvadratnom metru. London se nalazi na trećem mjestu s cijenom od 17.810 eura, dok je Pariz četvrti s 12.143 eura.

PXL_081025_139825754
Marko Picek/PIXSELL

10 najskupljih

Među deset najskupljih gradova ulaze i München (11.387 €), Luksemburg (10.056 €), Stockholm (10.034 €), Beč (9.249 €), Amsterdam (9.173 €) te Oslo s najnižom cijenom na ovoj listi, 8.942 eura po kvadratnom metru.

Stručnjaci ističu da su glavni razlozi za visoke cijene u švicarskim gradovima stabilno gospodarstvo, ograničena ponuda zemljišta, visoka potražnja stranih investitora i činjenica da su Zürich i Ženeva globalni financijski centri.

