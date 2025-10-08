Pixabay/Ilustracija

Dok se diljem Europe raspravlja o rastu cijena nekretnina i sve težem ulasku mladih na tržište stanovanja, švicarski gradovi ponovno potvrđuju status najskupljih mjesta za život na kontinentu. Prema najnovijim podacima, Zürich i Ženeva zauzeli su prva dva mjesta na ljestvici najskupljih europskih gradova prema cijenama kvadrata stambenog prostora u samom centru grada.

Švicarski gradovi su na vrhu ljestvice najskupljih europskih gradova prema cijenama nekretnina u centru grada.

Prosječna tržišna cijena kvadratnog metra stana u Zürichu iznosi čak 20.347 eura, što ga čini najskupljim gradom za kupnju nekretnina u Europi.

Slijedi Ženeva s prosječnom cijenom od 18.267 eura po kvadratnom metru. London se nalazi na trećem mjestu s cijenom od 17.810 eura, dok je Pariz četvrti s 12.143 eura.

Marko Picek/PIXSELL

10 najskupljih

Među deset najskupljih gradova ulaze i München (11.387 €), Luksemburg (10.056 €), Stockholm (10.034 €), Beč (9.249 €), Amsterdam (9.173 €) te Oslo s najnižom cijenom na ovoj listi, 8.942 eura po kvadratnom metru.

Stručnjaci ističu da su glavni razlozi za visoke cijene u švicarskim gradovima stabilno gospodarstvo, ograničena ponuda zemljišta, visoka potražnja stranih investitora i činjenica da su Zürich i Ženeva globalni financijski centri.