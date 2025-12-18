Ruski način množenja o kojem matematičari stalno pričaju: "Ovo je puno bolje od našeg sustava"

Matematički čarobnjaci s kanala Numberphile ponovno su oživjeli drevni algoritam za množenje poznat kao "seljačka“ matematika, egipatska matematika ili, kako ga matematički popularizator Johnny Ball naziva, rusko množenje.
Kako biste primijenili ovu metodu, na vrh dvaju stupaca upišite brojeve koje želite pomnožiti. U lijevom stupcu broj se postupno dijeli napola, pri čemu se svaki put uzima cijeli dio rezultata ako dobijete "i pol“, sve dok se ne dođe do broja 1. U desnom stupcu drugi se broj udvostručuje onoliko puta koliko ima redaka u lijevom stupcu.
Kada popunite tablicu, potrebno je precrtati sve retke u kojima je broj u lijevom stupcu paran. To vrijedi i za početni redak na samom vrhu.
Zatim se zbrajaju svi preostali brojevi u desnom stupcu i upravo taj zbroj predstavlja konačno rješenje. Ova metoda funkcionira za sve brojeve i daje isti rezultat bez obzira na to kako rasporedite početne vrijednosti.
Johnny Ball ovu tehniku predstavlja kao zabavnu matematičku dosjetku koju je naučio davno. Osoba koja ga je tome naučila postupak je nazvala ruskim množenjem, iako Ball objašnjava da metoda zapravo ne potječe iz Rusije, nego iz starog Egipta, i to prije više tisuća godina. Važno je i to da je ovaj način računanja usko povezan s binarnim brojevnim sustavom.
Binarni sustav, odnosno sustav s bazom 2, prikazuje brojeve pomoću znamenki 0 i 1, raspoređenih kao potencije broja 2. Kada se cijeli brojevi zapišu u binarnom obliku, jasno se vidi vrijednost svake pozicije.
Ako vam se čini da metoda "prepolovljavanja i udvostručenja “ na prvi pogled podsjeća na način na koji se binarni brojevi udvostručuju iz stupca u stupac, u pravu ste. Pretvaranje decimalnih brojeva u binarne pomalo nalikuje vraćanju kusura: uvijek se traži najveća vrijednost koja se uklapa u broj bez prekoračenja, zatim se ona oduzima, pa se postupak ponavlja s preostalim iznosom.
