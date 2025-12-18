Ruski način množenja o kojem matematičari stalno pričaju: "Ovo je puno bolje od našeg sustava"

Ako vam se čini da metoda "prepolovljavanja i udvostručenja “ na prvi pogled podsjeća na način na koji se binarni brojevi udvostručuju iz stupca u stupac, u pravu ste. Pretvaranje decimalnih brojeva u binarne pomalo nalikuje vraćanju kusura: uvijek se traži najveća vrijednost koja se uklapa u broj bez prekoračenja, zatim se ona oduzima, pa se postupak ponavlja s preostalim iznosom.