Trik iskusnog planinara kako da stopala uvijek budu topla: Treba vam samo jedna stvar koju imate kod kuće

Znate onu aluminijsku zaštitu od sunca za vjetrobransko staklo koju možete kupiti kod Kineza? Tko bi rekao da se upravo u njoj krije rješenje našeg najvećeg zimskog problema – hladnih stopala.
Oglas
Zaštita za stakla, prekrivena aluminijskom folijom, godinama je najbolji prijatelj planinara u zimskim mjesecima. Sve što trebate učiniti jest izrezati komad koji savršeno odgovara vašoj obući, tako da markerom ocrtate uložak za cipele i izrežete dio koji ste nacrtali.
Sve što vam zatim preostaje jest dobiveni komad folije staviti u čizmu ispod uloška.
Ne samo da će taj komad folije pružiti dodatnu izolaciju od hladnog tla, nego će i zadržavati toplinu vaših stopala jer mu je, na kraju krajeva, reflektiranje glavna uloga.
Ovaj savjet jednog iskusnog planinara pogledalo je gotovo dva milijuna ljudi – isprobajte i vi!
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas