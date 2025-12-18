Oglas

ISPROBAJTE

Trik iskusnog planinara kako da stopala uvijek budu topla: Treba vam samo jedna stvar koju imate kod kuće

author
Nova.rs
|
18. pro. 2025. 19:17
bijele čarape, deka, kauč, krevet, ležanje, stopala
Unsplash / Ilustracija

Znate onu aluminijsku zaštitu od sunca za vjetrobransko staklo koju možete kupiti kod Kineza? Tko bi rekao da se upravo u njoj krije rješenje našeg najvećeg zimskog problema – hladnih stopala.

Oglas

Zaštita za stakla, prekrivena aluminijskom folijom, godinama je najbolji prijatelj planinara u zimskim mjesecima. Sve što trebate učiniti jest izrezati komad koji savršeno odgovara vašoj obući, tako da markerom ocrtate uložak za cipele i izrežete dio koji ste nacrtali.

Sve što vam zatim preostaje jest dobiveni komad folije staviti u čizmu ispod uloška.

Ne samo da će taj komad folije pružiti dodatnu izolaciju od hladnog tla, nego će i zadržavati toplinu vaših stopala jer mu je, na kraju krajeva, reflektiranje glavna uloga.

Ovaj savjet jednog iskusnog planinara pogledalo je gotovo dva milijuna ljudi – isprobajte i vi!

Teme
aluminijska folija stopala

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ