Država daje brodogradilište na javnu dražbu po 25 posto nižoj cijeni

Uljanik Brodogradnja 1856 ide u novi krug prodaje putem javne dražbe, ali po 25 posto nižoj cijeni od ranije ponuđene, pa će najmanji iznos koji će zainteresirani kupac moći ponuditi biti 13,823 milijuna eura, odlučeno je na Skupštini vjerovnika koja je održana u ponedjeljak u Pazinu, na kojoj odlučujuću riječ ima država.

“U cijelosti je prihvaćen prijedlog stečajnog upravitelja te je utvrđena početna cijena od 13,823 milijuna eura. To znači da ide nova javna dražba. Dosad nismo imali obvezujućih ponuda, one su bile uvjetne ponude, i to je jedina istina. Molio bih da se s time ne manipulira. To je bila uvjetna, a ne obvezujuća ponuda. Nakon financijskog snimanja društva odnosno dubinske analize nije bilo ponuda”, rekao je novinarima zamjenik županijskog državnog odvjetnika Željko Perčilnić, koji je predstavljao državu kao većinskog vlasnika.

Predstavnici radnika nisu podržali takvu odluku

Ostali vjerovnici, među kojima su predstavnici radnika i sadašnji direktor Uljanika Samir Hadžić, nisu podržali takvu odluku jer smatraju da je bilo izgleda za prihvaćanje ranije ponude potenciijalnih čeških kupaca tvrtke iz CE Industries, dok je stečajni upravitelj Loris Rak pak rekao da je CE Industries još uvijek zainteresiran za kupnju. Na pitanje kada će se točno raspisati dražba, Rak nije znao reći već je poručio da će kontaktirati zainteresirane strane, u koje ne spada samo CE Industries te da će se ponovno provoditi dubinska analiza.

Voditelj pulskog ureda Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Boris Cerovac poručio je da današnja najniža utvrđena cijena nije dovoljna da bi se zadovoljila sva radnička potraživanja.

“Gledao sam kriminalističke filmove u kojima su se uništavali poslovni subjekti, gdje nije bilo logike da se to radi. Tada nisam vjerovao da se tako nešto može raditi. Nažalost, danas sam se uvjerio da nema logike, nema pravde, odlučuje netko tko ima veću snagu, kako mu padne na pamet i zbog toga se nalazimo u jako teškoj situaciji”, istaknuo je Cerovac dodavši kako je ponuda CE Industries bila obvezujuća.

“Neka si pročitaju dokumente, pa će vidjeti da je bila obvezujuća. Sada smo došli na dvije trećine od onoga što je bilo ponuđeno i pitanje je hoće li netko biti zainteresiran” – poručio je Cerovac.

Tko je kriv za situaciju u kojoj se Uljanik našao?

Direktor Uljanik Brodogradnje 1856 Samir Hadžić nije htio komentirati današnju odluku Skupštine, kao ni novinarsko pitanje tko je kriv za situaciju u kojoj se Uljanik našao. Otkrio je da Uljanik radi, ali usporeno te da je u društvu trenutno zaposleno 260 radnika i još 30 kooperanata.

“Nažalost, gubitak vremena na procedurama dovelo je do ovoga. Danas smo tu gdje jesmo, odluku uvijek donosi najveći vjerovnik, a to je Republika Hrvatska odnosno Ministarstvo financija”, zaključio je Samir Hadžić.

Podsjetimo, većinski udjel od 54,77 posto udjela u Uljanik Brodogradnji 1856 prodavao se u prvom krugu po početnoj cijeni od 27,64 milijuna eura, a poznato je da je Češki CE Industries ranije ponudio cijenu od 20,57 milijuna. No, Skupština vjerovnika odlučila je u siječnju da će se budući vlasnik tog brodogradilišta potražiti putem međunarodnog natječaja, kako bi se uključili i drugi zainteresirani ulagači. Na dražbi koja je za prodaju Uljanik Brodogradnje 1856 održana 8. svibnja ove godine nije bilo zainteresiranih kupaca.

