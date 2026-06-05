Njemačko-francuski non-paper: EU nudi kandidatima ono što dosad nije nudila nikome

LUDOVIC MARIN/AFP

Europska komisija pozvana je da predstavi prijedloge za olakšavanje postupne integracije zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u, uključujući, među ostalim, povlašten pristup jedinstvenom tržištu na temelju njihova značajnog napretka u pregovorima te bližu povezanost s europskim institucijama u svakodnevnom procesu donošenja odluka. Predlaže se to u najnovijem njemačko-francuskom non-paper diplomatskom dokumentu, predstavljenom na summitu EU – Zapadni Balkan u Tivtu, u koji je Nova.rs ekskluzivno imala uvid.

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Kako se navodi u dokumentu pod naslovom „Novi zamah za proširenje uoči predstojećeg summita EU – Zapadni Balkan (5. lipnja 2026.) i summita EU – Moldavija (22. lipnja 2026.)“, „proširenje ostaje jedna od najprivlačnijih ponuda i najutjecajnijih političkih instrumenata kojima Unija raspolaže“.

„No politici proširenja potreban je novi zamah – predstojeći summiti koje će EU održati sa Zapadnim Balkanom (5. lipnja) i Moldavijom (22. lipnja) predstavljaju priliku koju ne smijemo propustiti. Naš zajednički cilj je dovršiti Uniju kao istinsku Europsku uniju“, navodi se u dokumentu.

Nova.rs u cijelosti prenosi nastavak teksta non-papera.

„Kako bismo ovu težnju pretvorili u stvarnost i unijeli novu dinamiku, moramo osigurati dodatne poticaje kao dio integracijskog procesa temeljenog na zaslugama te postupno pojednostaviti sadašnji proces kako bismo ga učinili učinkovitijim i omogućili bržu i dublju integraciju u EU na temelju kopenhaških kriterija.

U tu svrhu zagovaramo novi, procesno usmjeren pristup koji smanjuje pretjerano formalizirane prepreke za međukorake i pojednostavljuje postojeću metodologiju spajanjem određenih proceduralnih koraka. Nadalje, uz punu suglasnost država članica, trebalo bi ubrzati otvaranje svih relevantnih pregovaračkih klastera ondje gdje to predloži Komisija.

Rad zemalja koje žele postati članice, Komisije i Vijeća trebao bi biti usmjeren na suštinu reformi, a ne na proceduralne korake. Redovite međuvladine konferencije (MVK) mogle bi se bolje iskoristiti kako bi se osiguralo takvo političko usmjeravanje.

Uz to, predlažemo pretpristupnu strategiju koja uključuje skup instrumenata i gradivnih elemenata koji će zemlje kandidatkinje učinkovitije približavati Europskoj uniji kroz strukturiraniji proces postupne integracije, čime će se osigurati dodatni poticaji za reforme.

Ti bi se gradivni elementi trebali nadovezivati na napredak ostvaren u pristupnom procesu te biti reverzibilni u slučaju nazadovanja pojedine zemlje kandidatkinje u provedbi reformi i poštivanju temeljnih vrijednosti i načela Europske unije.

Iako bi svaka zemlja kandidatkinja trebala imati koristi od prilagođenog pristupa, novi model omogućio bi trenutačan i opipljiv napredak svim zemljama kandidatkinjama. Cilj punopravnog članstva u EU-u ostaje nepromijenjen; namjera nije zamijeniti punopravno članstvo niti produljiti put prema njemu. Naprotiv, želimo stvoriti poticaje koji će ubrzati napredak na tom putu.

Na taj način osiguravamo da postupna integracija doprinese uspješnom proširenju Europske unije i jačanju EU-a u cjelini.

Pozivamo Komisiju da predstavi prijedloge za olakšavanje postupne integracije zemalja kandidatkinja na njihovu putu prema članstvu u EU-u. To bi trebalo uključivati, među ostalim, povlašten pristup jedinstvenom tržištu na temelju njihova značajnog napretka u pregovorima te bližu povezanost s europskim institucijama u svakodnevnom procesu donošenja odluka, primjerice dodjeljivanjem statusa progresivnog promatrača zemljama kandidatkinjama na sastancima institucija EU-a, uz uvjet poštivanja autonomije procesa donošenja odluka u Uniji.

Ključni elementi za ostvarenje proširenja

Uvjet: podnesen zahtjev za članstvo.

Češći zajednički parlamentarni odbori sastavljeni od zastupnika Europskog parlamenta i nacionalnih parlamentaraca iz zemalja Zapadnog Balkana i Moldavije.

Uvjet: odobrenje Izvješća o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) te poziv Europskog parlamenta.

Sudjelovanje u pojedinim točkama dnevnog reda neformalnih sastanaka Europskog vijeća i Vijeća EU-a. Sudjelovanje u određenim točkama dnevnog reda Vijeća u svojstvu promatrača bez prava glasa.

Uvjet: zatvaranje relevantnih poglavlja u pristupnim pregovorima.

Sudjelovanje u određenim točkama dnevnog reda sastanaka Vijeća za vanjske poslove kao promatrač bez prava glasa.

Uvjet: privremeno zatvaranje Poglavlja 31 (Zajednička vanjska, sigurnosna i obrambena politika – ZVSO).

Unaprjeđena suradnja u području sigurnosti i obrane, uključujući sigurnosna i obrambena partnerstva, projekte PESCO-a, jaču suradnju s Frontexom, integraciju u Agenciju Europske unije za kibernetičku sigurnost te uključivanje u sustav ranog upozoravanja EU-a na kibernetičke napade.

Uvjet: ispunjavanje relevantnih kriterija, odnosno privremeno zatvaranje Poglavlja 31 (ZVSO).

Sudjelovanje u programima i inicijativama Europske unije, uključujući: Kreativnu Europu, Digitalnu Europu, službeno pridruživanje programu Erasmus+, daljnju integraciju u program Obzor Europa (Horizon Europe), Program iskustva mladih, sudjelovanje u mehanizmima zajedničke nabave EU-a, puni pristup Instrumentu za tehničku potporu (TSI) te jačanje instrumenata Twinning i TAIEX u odgovarajućim područjima.

Uvjet: ispunjavanje odgovarajućih standarda i zahtjeva.

Sektorska integracija u jedinstveno tržište u sljedećim područjima: SEPA, Roam Like At Home, Prometna zajednica, Sporazumi o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA), energetsko tržište, sustav trgovanja emisijama, zelene trake, integracija u politike EU-a, konkurentnost, industrijske strategije i kritične sirovine, status ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO), jedinstveno digitalno tržište, opsežniji sporazumi o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama, daljnje smanjenje necarinskih trgovinskih prepreka te izuzeće od određenih zaštitnih mjera (po uzoru na države Europskog gospodarskog prostora – EGP-a).

Uvjet: ispunjavanje odgovarajućih standarda i zahtjeva i/ili privremeno zatvaranje relevantnih pregovaračkih poglavlja.

Puno sudjelovanje na jedinstvenom tržištu na temelju modela Europskog gospodarskog prostora plus (EGP+).

Uvjet: usvajanje i provedba pravne stečevine Europske unije povezane s klasterima 1 do 5 te privremeno zatvaranje relevantnih pregovaračkih poglavlja, neovisno o prijelaznim razdobljima i zaštitnim mjerama.