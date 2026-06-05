Do kraja mjeseca bit će imenovan Schmidtov nasljednik: Poznato što Bruxelles očekuje od novog šefa OHR-a

Antonio Bronic / REUTERS

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) ubrzano priprema teren za promjenu na čelu Ureda visokog predstavnika (OHR). Članice Europske unije unutar tog tijela zauzele su čvrst stav da nasljednik Christiana Schmidta mora dolaziti iz države članice EU-a. Odluka stiže u ključnom trenutku za Bosnu i Hercegovinu, koja kroz proces europskih integracija nastoji trajno vezati svoju budućnost uz Bruxelles.

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Schmidt odlazi, Bruxelles određuje tempo imenovanja

Europski diplomati u potpunosti su posvećeni tome da proces imenovanja novog visokog predstavnika završe do kraja ovog mjeseca. Dvodnevni intenzivni i nimalo laki razgovori u Sarajevu pokazali su želju Bruxellesa da preuzme političku inicijativu u Bosni i Hercegovini.

Iako se stavovi unutar međunarodne zajednice još uvijek usklađuju, europske članice PIC-a jasno poručuju da novi čelnik OHR-a mora biti diplomat sa snažnim europskim iskustvom i zaleđem.

Konzultacije s Washingtonom ulaze u završnicu

Bruxelles posebno naglašava važnost suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim ključnim međunarodnim partnerima kako bi se izbjegla diplomatska blokada. Cilj je pronaći kandidata koji će djelovati kao snažan integrativni čimbenik u duboko podijeljenoj zemlji.

Novi visoki predstavnik mora imati autoritet i političku širinu za suradnju sa svim domaćim akterima, što je preduvjet za provedbu Daytonskog sporazuma i stabilizaciju političkih prilika.

Europski štit za teritorijalni integritet BiH

Intenzivne konzultacije nastavljaju se već sljedećih dana, a novi sastanak veleposlanika PIC-a očekuje se vrlo brzo kako bi se donijela konačna odluka. Europska unija ovim potezom šalje nedvosmislenu poruku da čvrsto stoji iza stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

Bruxelles ne ostavlja prostor za političke kalkulacije – europski put BiH zahtijeva stabilne institucije i jasnu viziju u kojoj domaći lideri moraju preuzeti odgovornost, priopćeno je iz ureda Europske unije.