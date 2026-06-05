45-godišnjakinja
Voditeljicu udruge sumnjiče za mučenje pasa: Više životinja uginulo
Zbog sumnje na ubijanje i mučenje životinja sisačka policija u petak je podnijela kaznenu prijavu i zatvorskom pritvoreniku predala osumnjičenu 45-godišnjakinju iz općine Dvor.
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Nju se sumnjiči da je u mjestu Vanići, općina Dvor, teško zanemarivala i izložila nepotrebnim patnjama pse koji su povjereni udruzi za zaštitu životinja koju ona vodi.
“Nije im omogućila veterinarsku skrb i primjeren prostor za držanje životinja, što je dovelo do teškog stanja i neuhranjenosti, kao i do uginuća više pasa”, izvijestila je policija.
Na mjesto događaja došli su i djelatnici veterinarske inspekcije koji su proveli nadzor te će protiv 45-godišnjakinje podnijeti optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti životinja i Zakona o zdravlju životinja.
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