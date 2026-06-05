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45-godišnjakinja

Voditeljicu udruge sumnjiče za mučenje pasa: Više životinja uginulo

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Hina
|
05. lip. 2026. 14:26
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15.12.2024. Viskovo - Azil za pse "Drustvo za zastitu zivotinja Rijeka" organiziralo je advent u azilu. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL
Nel Pavletic/PIXSELL/Ilustracija

Zbog sumnje na ubijanje i mučenje životinja sisačka policija u petak je podnijela kaznenu prijavu i zatvorskom pritvoreniku predala osumnjičenu 45-godišnjakinju iz općine Dvor.

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Nju se sumnjiči da je u mjestu Vanići, općina Dvor, teško zanemarivala i izložila nepotrebnim patnjama pse koji su povjereni udruzi za zaštitu životinja koju ona vodi.

“Nije im omogućila veterinarsku skrb i primjeren prostor za držanje životinja, što je dovelo do teškog stanja i neuhranjenosti, kao i do uginuća više pasa”, izvijestila je policija.

Na mjesto događaja došli su i djelatnici veterinarske inspekcije koji su proveli nadzor te će protiv 45-godišnjakinje podnijeti optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti životinja i Zakona o zdravlju životinja.

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Teme
kazneni postupak psi zlostavljanje životinja

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