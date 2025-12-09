Država odbila plan restrukturiranja TOZ Penkale International

Tvrtka je u 2020. postala vlasnik strojeva, alata i uređaja te žigova, odnosno registriranih robnih marki te je je zakupilo i poslovne prostore u sa strojevima kako bi pokrenulo proizvodnju. Kako se navodi u planu restrukturiranja, suočena s financijskim izazovima, tvrtka je sama podnijela prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka koji je bio i otvoren u svibnju ove godine.