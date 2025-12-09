Država odbila plan restrukturiranja TOZ Penkale International

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu glasovalo je protiv plana restrukturiranja TOZ Penkala Internationala u predstečaju pokrenutom zbog blokiranog računa od oko 495.000 eura i utvrđenog manjka likvidnih sredstava od 1,2 milijuna eura.
Ukupna potraživanja vjerovnika TOZ Penkala Internationala iznose oko 2,67 milijuna eura, država preko Porezne uprave potražuje oko 68.000 eura, a ročište o vjerovničkom prihvaćanju ili odbijanju plana restrukturiranja na zagrebačkom Trgovačkom sudu najavljeno je za 10. prosinca. Osim države, protiv predloženog plana restrukturiranja dosad je glasala i Partner banka koja ima tražbinu od 277.838 eura što je 10,39 posto ukupnih potraživanja svih vjerovnika.
Predloženim planom restrukturiranja uprava TOZ Penkale International predlaže podmirenje 100 posto iznosa tražbina vjerovnika, ali da se 20 posto tražbina podmiri u roku 119 mjeseci te u iznosu od 80 posto u 120. mjesecu (deset godina od početka plaćanja). Plan predviđa i istek počeka od 12 mjeseci, bez kamata.
TOZ Penkala International osnovana je 2019. s ciljem kupnje strojeva i opreme te žigova (robne marke nekadašnje legendarne zagrebačke tvrtke TOZ Penkala ), kako bi se nastavila, odnosno ponovno pokrenula proizvodnja školskog i uredskog pribora.
Tvrtka je u 2020. postala vlasnik strojeva, alata i uređaja te žigova, odnosno registriranih robnih marki te je je zakupilo i poslovne prostore u sa strojevima kako bi pokrenulo proizvodnju. Kako se navodi u planu restrukturiranja, suočena s financijskim izazovima, tvrtka je sama podnijela prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka koji je bio i otvoren u svibnju ove godine.
TOZ Penkala International preuzeo je brend svjetski poznate TOZ Penkale, Tvornice olovaka Zagreb d.d. koja je završila u stečaju 2015. a lani je i održano završno ročište vjerovnika.
Nekretnine i zemljište Tvornice olovaka Zagreb bile su prodane tvrtki Adria Commodities za 5,4 milijuna eura, a Adria Commodities je ujedno i jedan od najvećih vjerovnika TOZ Penkale International s tražbinom od 363.208 eura ili 13,58 posto svih potraživanja vjerovnika.
TOZ Penkala osnovana je u Zagrebu 1937. Na početku je bila mali pogon za proizvodnju olovaka i pastela da bi kasnije prerasla u veliku tvornicu za proizvodnju školskog i uredskog pribora. Zagreb je zahvaljujući radu inženjera i izumitelja Slavoljuba Penkale, po kojemu je tvornica TOZ dopunila svoje ime, svojevremeno bio svjetski poznato središte proizvodnje olovaka. Penkala je 1906. počeo proizvoditi prvu mehaničku olovku u svijetu, a godinu kasnije i prvo nalivpero.
