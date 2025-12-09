FOTO / Na ogradi kod Sabora postavljeno 39 ruža za 39 ubijenih žena

Saborske zastupnice položile su danas na ogradu pored Sabora 39 ruža
Oglas
Zastupnica Marijana Puljak obratila se novinarima.
"Ove subote na Trgu bana Jelačića jedan muškarac je zgazio 38 ruža koje su simbolizirale 38 žena ubijenih od strane bliske osobe u posljednje tri godine. U međuvremenu je umrla i 39. žena. Inicijativa žena koja se okupila u Saboru, ovdje simbolično postavlja 39 ruža u znak 39 ubijenih žena", kazala je Puljak.
"Čovjek je gazio ruže jer je mislio da može, da je to normalno u društvu. E nije. Nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna, radit ćemo na jačoj zaštiti žena, na tome da se nasilnici udalje od svojih žrtvi", dodala je zastupnica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas