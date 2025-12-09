Oglas

inicijativa zastupnica

FOTO / Na ogradi kod Sabora postavljeno 39 ruža za 39 ubijenih žena

author
N1 Info
|
09. pro. 2025. 10:46
Ruže Sabor
N1 / Nataša Božić Šarić

Saborske zastupnice položile su danas na ogradu pored Sabora 39 ruža

Zastupnica Marijana Puljak obratila se novinarima.

Ruže Sabor
N1 / Nataša Božić Šarić

"Ove subote na Trgu bana Jelačića jedan muškarac je zgazio 38 ruža koje su simbolizirale 38 žena ubijenih od strane bliske osobe u posljednje tri godine. U međuvremenu je umrla i 39. žena. Inicijativa žena koja se okupila u Saboru, ovdje simbolično postavlja 39 ruža u znak 39 ubijenih žena", kazala je Puljak.

Ruže Sabor
N1 / Nataša Božić Šarić

"Čovjek je gazio ruže jer je mislio da može, da je to normalno u društvu. E nije. Nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna, radit ćemo na jačoj zaštiti žena, na tome da se nasilnici udalje od svojih žrtvi", dodala je zastupnica.

rzze
N1
Teme
Femicid Nasilje nad ženama Prosvjedi žena Zaštita žena Ženske inicijative

