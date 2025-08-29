Državna tvrtka traži 48 novih zaposlenika: Plaća gotovo 5000 eura

Državna tvrtka objavila je natječaj za 48 novih zaposlenika, koji će nakon obuke dobiti jedno od najplaćenijih radnih mjesta u Hrvatskoj. Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) traži kandidate koji će nakon uspješnog osposobljavanja činiti novu generaciju kontrolora zračnog prometa - do 40 oblasnih kontrolora sa sjedištem u Velikoj Gorici te do osam toranjskih kontrolora koji će raditi u Zadru, Splitu i Dubrovniku, prenosi Večernji list.