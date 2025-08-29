Oglas

JEDAN OD NAJTRAŽENIJIH POSLOVA

Državna tvrtka traži 48 novih zaposlenika: Plaća gotovo 5000 eura

N1 Info
29. kol. 2025. 20:31
Državna tvrtka objavila je natječaj za 48 novih zaposlenika, koji će nakon obuke dobiti jedno od najplaćenijih radnih mjesta u Hrvatskoj. Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) traži kandidate koji će nakon uspješnog osposobljavanja činiti novu generaciju kontrolora zračnog prometa - do 40 oblasnih kontrolora sa sjedištem u Velikoj Gorici te do osam toranjskih kontrolora koji će raditi u Zadru, Splitu i Dubrovniku, prenosi Večernji list.

Osposobljavanje za kontrolora u potpunosti se provodi u Hrvatskoj, a kandidati koji ga završe postaju stručnjaci odgovorni za sigurno i uredno odvijanje zračnog prometa.

U pozivu potencijalnim zaposlenicima iz HKZP-a naglašavaju da je riječ o dinamičnom i zanimljivom poslu koji donosi veliko profesionalno zadovoljstvo i ponos te nudi uzbudljivu karijeru. Tvrtka danas zapošljava oko 750 ljudi, a prema podacima Fine, prosječna neto plaća prošle godine iznosila je oko 4900 eura mjesečno, što je približno 300 eura više nego godinu ranije, piše Danica.

Teme
HKZP kontrola leta

