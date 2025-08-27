"Ona nije napisana kako bi štitila ljude i okoliš, ona je napisana, čini se, samo da bi se projekt što prije progurao dalje. Ono što vidimo u ovom trenutku jest da se projekt planira ni 50 metara dalje od oranica, a da poljoprivreda nije tretirana studijom kao zasebna cjelina. Vidimo iz studije i da će se proizvoditi više od 115 tisuća tona goriva iz otpada godišnje i da nemamo konačno rješenje za to gorivo", ispričala je Maris Špero, predsjednica Građanske inicijative "Maksimir za Zagreb".