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USPJEŠNA SEZONA

Dubrovnik ostvario tri milijuna noćenja ranije nego lani

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Hina
|
25. kol. 2026. 15:55
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Dubrovnik
N1

Ovogodišnje tromilijunto noćenje na dubrovačkom području zabilježeno je 22. kolovoza, dan ranije nego 2025. godine, izvijestila je u utorak Turistička zajednica grada Dubrovnika.

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"Time se potvrđuju stabilni turistički rezultati i kontinuirana prepoznatljivost Dubrovnika na međunarodnom turističkom tržištu", naveli su iz dubrovačke turističke zajednice.

Prema podacima sustava eVisitor, u Dubrovniku se trenutno odmara oko 25.000 gostiju. Od 1. siječnja do 22. kolovoza, pak, u Dubrovniku je boravilo ukupno 931.660 turista, koji su ostvarili 3.000.099 noćenja.

"Od toga su strani turisti ostvarili 878.283 dolazaka i 2.862.862 noćenja, dok su domaći turisti zabilježili 53.377 dolazaka i 137.237 noćenja“, ističu iz gradskog TZ-a.

Od početka godine najbrojniji gosti Dubrovnika bili su iz Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, a slijede gosti iz Francuske, Poljske, Njemačke, Hrvatske, Španjolske, Irske, Australije i Kanade.

Dubrovnik je tijekom ljetnog reda letenja 2026. godine izravnim linijama povezan sa 70 međunarodnih destinacija.

Teme
dubrovnik noćenja turistička sezona turizam

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