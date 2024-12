Europljani preplavljeni opasnim i otrovnim igračkama: EU kreće u rat protiv jeftinih e-trgovaca

Podijeli :

Europska unija utapa se pod jeftinim paketima koji dolaze od azijskih online trgovaca, počevši od ultra jeftinih e-trgovaca AliExpressa, Sheina i Temua.

Financial Times saznao je da EU razmatra oštrije mjere protiv takve uvezene robe zbog zabrinutosti za sigurnost i krivotvorenje.

Broj opasnih proizvoda koje su prijavile zemlje EU-a udvostručio se u odnosu na godinu ranije. Kozmetika, igračke, električni uređaji i odjeća bili su među proizvodima s najvećim sigurnosnim problemima.

Toy Industries of Europe provela je istraživanje na 100 proizvoda kupljenih na deset online platformi, a rezultati su poražavajući. Čak 80 posto njih ne zadovoljava europske sigurnosne standarde, prenosi Dnevnik.hr.

Ozbiljni zdravstveni rizici

Neovisni laboratorijski testovi pokazali su da ove igračke predstavljaju ozbiljne zdravstvene rizike za djecu, uključujući opasnosti od gušenja i otrovne kemikalije. TIE je pozivao na hitnu akciju EU-a kako bi se zatvorile pravne rupe i učinila internetsko tržište odgovornijim za sigurnost proizvoda koji se nude na njihovim platformama.

Igračke su kupovane na Allegro, AliExpress, Amazon Marketplace, Bol, Cdiscount, Fruugo, Light In The Box, Shein, Temu i Wish. Šest od njih potpisalo je EU Product Safety Pledge, dobrovoljnu obvezu zaustavljanja prodaje nesigurnih proizvoda na svojim platformama.

Ovo istraživanje bilo je usredotočeno isključivo na igračke bez robne marke i igračke nepoznatih marki koje prodaju prodavači treće strane putem internetskih tržišta. Nisu kupljene brendirane igračke, tako da rezultati ne odražavaju sigurnost svih igračaka dostupnih na tim platformama.

Nema carine za robu ispod 150 eura

Problem je u tome što trenutačno nema carine na robu čija je vrijednost manja od 150 eura. Ali EU ne ukida ovaj prag jer je fizički nemoguće provjeriti sve pakete. Svake sekunde 40 paketa stigne u Nizozemsku zračnim ili pomorskim prijevozom.

Koliko god to bilo dobro za džepove kupaca, EU upozorava da zbog toga većina proizvoda nije prošla adekvatne provjere pa se povećao i broj opasne robe kao što su otrovne igračke.

Unija također istražuje Temu u pokušaju smanjenja protoka nesigurnih proizvoda poput igračaka i kozmetike koji ne zadovoljavaju standarde EU-a. Prema zakonima o digitalnim uslugama u Bruxellesu, potencijalne kazne uključuju visoke novčane kazne, pa čak i zabranu rada platformi u određenoj zemlji.

EK razmatra administrativnu naknadu po paketu

Druga negativna posljedica sve veće popularnosti kineskih trgovaca je to što njihovi europski konkurenti moraju snižavati cijene svojih proizvoda, iako im troškovi proizvodnje stalno rastu. To bi ih, zabrinuti su dužnosnici, moglo prisiliti da i sami počnu uvoziti i preprodavati jeftinu kinesku robu. Ništa manji problem nije ni krivotvorena roba.

Stoga Europska komisija razmatra administrativnu naknadu po paketu. Ili možda porez na prihode platformi za e-trgovinu. Obje opcije vjerojatno bi dovele do dugih pregovora između Komisije, Svjetske trgovinske organizacije i 27 država članica bloka.

Poduzimanje ovakvog pristupa mogao bi biti jedan od načina da blok pokuša provesti svoje sigurnosne standarde na ultrajeftinoj robi koja se proizvodi i šalje izravno iz Kine – tako što će uvoznicima učiniti skupljim gomilanje i prodaju jeftino.

