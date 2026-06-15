Sabor ovaj tjedan imenuje novog guvernera HNB-a, Žigman jedini kandidat

Na dnevnom redu sutrašnje sjednice je i godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna za 2025. godinu, u kojoj je ukupni manjak općeg proračuna prema nacionalnoj metodologiji računskog plana zabilježen u iznosu od 3,9 milijardi eura ili 4,2 posto BDP-a. Pri tome je manjak državnog proračuna iznosio 3,4 milijardi eura ili 3,6 posto BDP-a, dok su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi izvanproračunski korisnici ostvarili manjak od 693,4 milijuna eura ili 0,7 posto BDP-a. Izvanproračunski korisnici državnog proračuna ostvarili su višak od 149,2 milijuna eura ili 0,2posto BDP-a.