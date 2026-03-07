FOTO / Ovo arhitektonsko čudo će promijeniti vizuru Splita

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir je rekao da će izgradnja mosta i pristupnih cesta, ali i drugi zahvati ukupno koštati oko 250 milijuna eura, a most će biti dug 1,6 kilometar. U odnosu na Pelješki most, bit će manje zahtjevan s obzirom na to da je manje dužine i ima manje dubine temeljenja. Protezat će se od Metroa u Kaštel Sućurcu do Stinica u Splitu, gdje bi trebao biti nadvožnjak na Dubrovačku ulicu. Najviša kvota mosta ispod kojega će prolaziti brodovi bit će 55 metara.