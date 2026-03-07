Oglas

izrazio solidarnost

Plenković: Razgovarao sam s predsjednikom UAE-a. Ponovio sam našu osudu iranskih napada

author
Hina
|
07. ožu. 2026. 16:14
Andrej Plenković
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Hrvatski premijer Andrej Plenković razgovarao je u subotu s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom, o situaciji na Bliskom istoku usred američko-izraelskog rata protiv Irana, objavio je premijer na platformi X.

Plenković je rekao da su razgovarali o regionalnoj suradnji i njezinim implikacijama za međunarodnu sigurnost.

Izrazio je solidarnost s UAE-om i zahvalio na pomoći u repatrijaciji hrvatskih građana.

"Danas sam razgovarao s predsjednikom Mohamedom bin Zajedom kako bih izrazio solidarnost Hrvatske s Ujedinjenim Arapskim Emiratima u ovim izazovnim vremenima", napisao je Plenković na X-u, dodajući da je ponovio osudu iranskih napada na UAE i susjedne zemlje.

"Zahvalio sam predsjedniku na izvrsnoj suradnji u repatrijaciji naših građana", dodao je.

"Hrvatska cijeni svoje partnerstvo s UAE-om te ostaje predana globalnoj stabilnosti i suradnji", naglasio je Plenković.

