EU kritizira Zelenskog zbog prijetnje Orbánu: "Takva vrsta jezika nije prihvatljiva"

Europska komisija u petak je ukorila ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog izjava koje je Mađarska protumačila kao prijetnju premijeru Viktoru Orbánu.
Oglas
Zelenski je u četvrtak aludirao na to da bi ukrajinskim vojnicima mogao dati adresu „određene osobe“ — za koju se široko smatra da je riječ o Orbánu — kako bi s njim razgovarali „na vlastitom jeziku“, piše Politico.
Mađarska je te izjave shvatila kao uvredljive, dok sve oštriji sukob između Kijeva i Budimpešte prijeti izmaknuti kontroli.
„Konkretno u vezi s komentarima predsjednika Zelenskog, Europska komisija je vrlo jasna: takva vrsta jezika nije prihvatljiva. Ne smije biti prijetnji državama članicama EU-a“, rekao je zamjenik glavnog glasnogovornika Komisije Olof Gill novinarima u petak, u rijetkoj osudi čelnika u Kijevu.
Napetosti između Ukrajine i Mađarske dodatno su porasle posljednjih tjedana jer Budimpešta i dalje blokira paket zajma za Kijev vrijedan 90 milijardi eura. Orbánova glavna zamjerka i dalje je obustava ruskog naftovoda kroz sovjetski-era Družba cjevovod, za što Budimpešta smatra da ga je Kijev namjerno zatvorio. Ukrajina odbacuje tu optužbu i tvrdi da je cjevovod teško oštećen u ruskom napadu dronom u siječnju.
Ukrajina je u petak optužila Mađarsku da je otela sedam zaposlenika državne banke Oschadbank te zaplijenila milijune u gotovini i zlatu, dok je Orbán u četvrtak na društvenim mrežama poručio da će „silom probiti ukrajinsku naftnu blokadu“.
Nakon emotivnog istupa u četvrtak, Zelenski je rekao da je spreman popraviti i ponovno pokrenuti cjevovod u roku od mjesec dana ako EU to službeno zatraži i ako Orbán zauzvrat deblokira zajam od 90 milijardi eura.
Očekuje se da će Ukrajini do kraja ožujka početi nedostajati financijskih sredstava dok se brani od ruske sveobuhvatne invazije, a čelnici EU-a obećali su pokriti financijske potrebe Kijeva za sljedeće dvije godine — što Komisija vidi kao jedan od razloga Zelenskijeve zabrinutosti zbog veta i mogućeg povoda za njegove izjave.
Govoreći s govornice u sjedištu Komisije u Bruxellesu, Gill je pozvao obje strane da smire situaciju.
„U ovom trenutku ima puno eskalirajuće i zapaljive retorike. Smatramo da takva retorika sa svih strana nije ni korisna ni pogoduje postizanju zajedničkih ciljeva koje svi imamo“, rekao je, dodajući da Bruxelles „aktivno razgovara sa svim stranama“ te ih poziva da se „malo smire“ i „smanje retoriku“.
Upitan planira li Komisija izraziti solidarnost s Orbánom, glasnogovornik je rekao da „nema što dodati“ na ranije izjave.
Komisija je usmjerena na očuvanje jedinstva oko ključnih ciljeva, uključujući pojačavanje pritiska na Rusiju da okonča rat, napredak oko velikog zajma EU-a za Ukrajinu te osiguravanje energetske sigurnosti Unije, rekao je Gill.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas