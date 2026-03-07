EU kritizira Zelenskog zbog prijetnje Orbánu: "Takva vrsta jezika nije prihvatljiva"

Napetosti između Ukrajine i Mađarske dodatno su porasle posljednjih tjedana jer Budimpešta i dalje blokira paket zajma za Kijev vrijedan 90 milijardi eura. Orbánova glavna zamjerka i dalje je obustava ruskog naftovoda kroz sovjetski-era Družba cjevovod, za što Budimpešta smatra da ga je Kijev namjerno zatvorio. Ukrajina odbacuje tu optužbu i tvrdi da je cjevovod teško oštećen u ruskom napadu dronom u siječnju.