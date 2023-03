Grčić: Država i poduzetnici od inflacije su profitirali. Građani plaćaju cijenu

Podijeli :

Saborski zastupnik SDP-a Branko Grčić gostovao je u N1 studiju u kojem je govorio o inflaciji, Vladinim mjerama te antiiflacijski program SDP-a.

Grčić je, govoreći o vladinim novim mjerama, rekao da je mjere potrebno što prije obznaniti jer građani i poduzetnici željno iščekuju što to vlada smjera. “Jasno je da se mjere moraju produžiti jer se situacija nije bitno promjeniti. Inflacija usporava, ali to su još uvijek vrlo visoke stope i te stope će se nastaviti u narednim mjesecima”, rekao je Grčić i dodao da je kumulativno inflacija došla do stope od 20 posto.

“To je nešto što taj alarm drži upaljenim i tjera vladu i sve one koji mogu pomoći da se ta situacija smiruje”, rekao je Grčić.

Komentirao je odnose trgovaca i Vlade za koje drži da su napeti.

“Vlada ima instrumente da trgovce na neki način stimulira da pomognu u cijelom ovom procesu i da se građani ne osjećaju toliko ugroženi sa inflacijom i onim što se događa s cijenama proizvoda i usluga”, rekao je Grčić.

Rekao je da od vlade očekuje objavu paketa što prije i da bude opsežan. Smatra kako PDV treba ostati nizak, kako ne smije nedostajati subvencija i da bi se po uzoru na Francusku trebao napraviti popis artikala koji se mogu držati pod kontrolom koji se u potrošnji građana nalaze s najvećim ponderom.

“Intervencija mora biti snažna, a posebno u ovom drugom dijelu, o kojem smo mi u SDP-u posljednjih dana govorili i oko kojeg se posebno snažno zalažemo, da treba razmišljati o svim vrstama dohodaka, plaćama i mirovinama i njihovom snažnom usklađivanju”, rekao je Grčić.

Komentirao je i nedavnu analizu Europske komisije u kojoj stoji da mjere nisu dobro izbalansirane i da nisu dobro ciljane.

“Jako je dobra stvar da se ukida doprinos na zdravstvo koji se uplaćivao na mirovine”, pohvalio je Grčić mjeru ali dodao da je od toga profitiralo samo 30 ak tisuća građana kojima su mirovine veće od prosječne plaće u Hrvatskoj.

Grčić je rekao da Vlada treba napraviti korekciju formule za usklađivanje mirovine. “Sad u vremenu viskoe ingflacije je vidljivo koliko je ta formula nedovoljna. Neću reći da je loša, ali treba napraviti pomak”, rekao je Grčić te najavio SDP-ovu formulu za koju smatra da bi povećala umirovljenicima dohodak.

“Jedna nepovoljna okolnost za nas i vladu jest da idemo iz krize u krizu. Nakon dosta dobre 2019. godine upali smo u Covid krizu, sad smo upali u krizu s visokom inflacijom. Međutim, to će se smirit. Ova situacija neće vječno trajati ovako.”, kaže Grčić i dodaje da se pokazuju pozitivni pomaci u rastu BDP-u i potencijalu za rast standarda ljudi unatoč krizama u kojima se stalno nalazimo.

“Tražili smo da se socijalna naknada i drugi dodaci usklađuju s inflacijom”

“U takvim mi moramo voditi računa da se poboljša položaj najugroženijih skupina u društvu, a to su prije svega umirovljenici”, rekao je Grčić i dodao da su oni prvi na redu kojima vlada mora pomoći.

Rekao je da su od vlade tražili da se socijalna naknada i drugi dodaci usklađuju s inflacijom, no da je ona to odbila.

Govorio je i o plaćama i uvođenju poreza na nekretnine. “Malo mi je cinično od ljudi iz HUP-a kad kažu mi dugujemo našim zaposlenicima jer su plaće rasle sporije od našeg profita, pa kažemo on će to nadoknaditi, ali ne od nas, nego preko nekog četvrtog koji će to platiti”, objasnio je rezoniranje HUP-a Grčić.

“U ove dvije godine inflacije došlo je do ogromnog poremećaja u podjeli onoga što se stvara. Poduzetnici i džava su nekako iz ove inflacije profitirali jer su profiti veći i veći su prihodi države. Građani su platili cijenu”, smatra Grčić i dodaje da mu ej zato proijedlog HUP-a ciničan.

Smatra kako poduzetnici i država moraju nešto napraviti za građane.

“Poduzetnici moraju paziti da extra prihodi ne idu prema profitu, a više prema zaposlenicima”, rekao je Grčić.

Rekao je da službena statistika u Hrvatskoj opovrgava HUP koji su izjavljivali da su dizali plaće i do 20 posto.

