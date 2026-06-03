Stier: Srbija stoji na mjestu, a BiH treba novog visokog predstavnika iz EU-a

"Novi visoki predstavnik treba biti iz EU i ubrzati proces 'Od Daytona do Brisela', pripremiti zemlju da se može nositi s pregovorima i članstvom u EU i da ta zemlja više ne bude pod protektoratom međunarodne zajednice, nego da suvereno donosi odluke. Treba ići prema zatvaranju Ureda visokog predstavnika u BiH, a u tom procesu i lokalni političari trebaju preuzeti odgovornost za svoju zemlju i izaći iz logike blokade. Moraju deblokirati dva zakona i izabrati glavnog pregovarača s EU", istaknuo je Stier.