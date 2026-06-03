Picula: Duže vremena BiH je teško upravljiva država

"Hoće li dejtonski poredak profunkcionirati ako se jedna od njegovih ključnih komponenti eliminira? To je moje pitanje. Jedine 'mišiće' koji mogu prevenirati ozbiljniju krizu u BiH, kao što su bili pokušaji Milorada Dodika sve ovo vrijeme, međunarodna zajednica ima u OHR-u. OHR koji bi bio samo nijemi promatrač loših trendova, sigurno nije dobar ni za BiH, ni za njezinu šansu da se makne iz stagnacije", ocijenio je Picula.