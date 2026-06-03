Selak Raspudić: Razbijen je prvi veliki mit o poštenju stranke Možemo!

''Zato mi gradonačelnika Tomaševića nazivamo nadrinačelnikom Tomaševićem jer tu dolazimo do srži njihove politike, koju smo mi prvi razotkrili. A ona je da se umjesto konkretnih rješenja građanima nude prividi, čarobni trikovi i obmane, dakle PR mašinerija koja zavarava naše građane naručivanjem studija, anketa i različitih analiza koje bi kroz pompozne naslove trebale poslužiti kao nadomjestak za konkretne infrastrukturne projekte'', poručila je Selak Raspudić.