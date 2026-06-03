vrhovni vođa irana
Trump: Volio bih se sastati s Modžtabom Hameneijem
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da bi se "volio sastati" s Modžtabom Hameneijem, ocijenivši u intervjuu za internetsku stranicu New York Posta da je iranski vrhovni vođa doista "uključen" u odluke Teherana.
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Volio bih se sastati s njim. Rado bih se sastao sa svima i vjerojatno ćemo se sastati, ovisno o tome što se bude događalo", dodao je, dok se Sjedinjene Države i Iran međusobno optužuju za kršenje sve krhkijeg prekida vatre.
Iranci "imaju puno poštovanja prema njemu", dodao je predsjednik.
Novi vrhovni vođa još se u Iranu nije pojavio u javnosti od svog imenovanja nakon smrti njegova oca u američko-izraelskom bombardiranju potkraj veljače.
U utorak je šef američke diplomacije rekao da Sjedinjene Države smatraju da je Modžtaba Hamenei "živ" i "sve više uključen" u vođenje Islamske Republike.
"Postoje znakovi koji pokazuju da se on sve više uključuje na određenoj razini, iako se sva njegova komunikacija odvija pismenim putem i preko trećih strana", rekao je Marco Rubio pred Senatskim odborom za vanjske poslove, istaknuvši teškoću prenošenja poruka unutar iranske vlade.
Trump je u svom intervjuu također potvrdio da je s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom razgovarao o izraelskim napadima na Libanon, koji ugrožavaju trenutačni prekid vatre na Bliskom istoku.
"Bio sam malo uznemiren činjenicom da se neprestano bori protiv Libanona. U jednom trenutku rekao sam: 'Bibi, moramo to zaustaviti'", objasnio je.
Trump je priznao da je u telefonskom razgovoru o tome Netanyahua nazvao ludim.
Na pitanje je li dugogodišnjeg izraelskog čelnika nazvao "prokleto ludim" i optužio ga za nezahvalnost, što je parafraziranje izvješća koje je objavio Axios, Trump je odgovorio: "Jesam".
"Ne bih rekao da sam bio ljut. Bio sam malo uznemiren njegovim neprestanim borbama protiv Libanona, znate", rekao je Trump za podcast "Pod Force One".
Trump je ipak napomenuo da se on i Netanyahu jako dobro slažu.
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