Novotny o mjerama Vlade: "Neće doprijeti do onih kojima trebaju. Kao da upalu pluća liječite vitaminom C"

"Većina zemalja europodručja još uvijek prati i razmatra situaciju, ali nisu izravno intervenirale. U Njemačkoj i Austriji recimo cijena naftnih derivata popela se na razinu koja veseli političare iz zelenih stranaka. Oni su još prije 20 godina govorili da bi gorivo trebalo koštati pet njemačkih maraka za litru kako bi se ljudi manje vozili i da bi bilo manje štete po okoliš, a sada se s 2,5 eura otprilike to i događa. U tom kontekstu malo je preuranjeno ovo što je hrvatska vlada napravila. To je politički potez koji neće doprijeti do onih kojima zaista treba jer većina tih mjera ponovno ima horizontalni karakter, osim energetskih vaučera. To je kao da upalu pluća liječite vitaminom C."