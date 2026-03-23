"TO JE POLITIČKI POTEZ"
Novotny o mjerama Vlade: "Neće doprijeti do onih kojima trebaju. Kao da upalu pluća liječite vitaminom C"
Zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, iranske blokade Hormuškog tjesnaca i širenja sukoba na čitav Bliski istok u kojemu su i energetska postrojenja postala metama, cijene nafte i plina na svjetskim su burzama drastično narasle.
Hrvatska Vlada u ponedjeljak je reagirala na to donijevši deseti po redu paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena vrijedan 450 milijuna eura. Vlada je ponovno regulirala cijene goriva, a postojeće cijene električne energije i plina ostavila na snazi do 30. rujna.
U subotu je, najavljujući ove intervencije, premijer Andrej Plenković izjavio da se "nalazimo na početku najveće energetske krize koju ova generacija pamti".
"Bilo je i većih naftnih šokova..."
Ekonomski analitičar Damir Novotny ne slaže se s time da je ovo najveća naftna, odnosno energetska kriza i da bi Vlada trebala zbog toga intervenirati.
"Bilo je puno velikih šokova u novijoj povijesti, od onog 1973. godine pa 1980-ih, 1990-ih, 2000-ih kada vlade nisu intervenirale. Nije bilo nikakvih intervencija, a tržište se ipak prilagodilo. Potrošnja je bila smanjena, došlo je do pada cijene nafte pa rasta i ponovnog pada. Naftnih šokova i oscilacija bilo je jako puno. Čak su, budimo iskreni, naftni šokovi imali i pozitivno djelovanje jer su prisilili mnoge zemlje i potrošače na mjere štednje i na traženje alternative fosilnim gorivima kao i na diverzifikaciju nabavnih lanaca, da se ne ovisi samo o bliskoistočnim izvorima."
"Nije trebalo reagirati ovako brzo"
Zbog toga Novotny smatra da hrvatska Vlada ipak nije trebala reagirati ovako brzo.
"Većina zemalja europodručja još uvijek prati i razmatra situaciju, ali nisu izravno intervenirale. U Njemačkoj i Austriji recimo cijena naftnih derivata popela se na razinu koja veseli političare iz zelenih stranaka. Oni su još prije 20 godina govorili da bi gorivo trebalo koštati pet njemačkih maraka za litru kako bi se ljudi manje vozili i da bi bilo manje štete po okoliš, a sada se s 2,5 eura otprilike to i događa. U tom kontekstu malo je preuranjeno ovo što je hrvatska vlada napravila. To je politički potez koji neće doprijeti do onih kojima zaista treba jer većina tih mjera ponovno ima horizontalni karakter, osim energetskih vaučera. To je kao da upalu pluća liječite vitaminom C."
"Mjere su na teret dobavljača, neće imati većeg učinka"
Novotny smatra kako je dugoročno nemoguće subvencionirati troškove energenata, a ne izazvati probleme u nabavnom lancu.
"Slovenija je vodila politiku niskih cijena goriva u maloprodaji pa se dogodilo da su im počeli dolaziti ljudi iz susjednih zemalja, Italije i Austrije, masovno točiti gorivo", navodi za primjer.
Europska komisija, kaže, razmatra nekoliko dobrih mjera.
"To su mjere koje idu u smjeru smanjivanja potrošnje i ubrzavanja tranzicije prema obnovljivim izvorima energije. Te bi se mjere morale uskladiti na razini Europske unije. Ove mjere koje nacionalne vlade, poput naše, provode na teret dobavljača neće imati bitniji učinak na stabilizaciju tržišta", kazao je Novotny.
