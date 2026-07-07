prorpast turizma
Hoteli zjape prazni, turista nema nigdje: "Netko prođe možda jednom na sat"
Turizam na Kubi ima sve – od rajskih pješčanih plaža do španjolskih kolonijalnih utvrda. Nedostaju samo turisti.
Kubansko gospodarstvo našlo se u silaznoj putanji nakon vala sankcija koje je administracija Donalda Trumpa uvela protiv kubanske vlade. Nestašice robe sve su veće, usluge i prihodi od njih urušavaju se, a turisti su nestali brže nego led u koktelu na vrućem danu.
Nekadašnja turistička središta danas nalikuju gradovima duhova. Tako je i u starom dijelu Havane (La Habana Vieja), čije se građevine smatraju jednim od najbolje očuvanih primjera španjolske kolonijalne arhitekture u Americi.
Da turista gotovo i nema potvrđuje i Elio, koji gotovo 30 godina svira gitaru u blizini povijesnog trga Plaza Vieja u staroj Havani.
"Možda su ostali kod kuće. Prođe tek poneki, možda jedan na sat", rekao je.
U prvih pet mjeseci ove godine otok je posjetilo 360.000 turista, što je pad od 58 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Za usporedbu, Dominikanska Republika u prvih je šest mjeseci zabilježila deset puta više turista nego Kuba.
Trump: Venezuela ima naftu, Kuba ima lijepu obalu
Američka vojna operacija u Venezueli u siječnju prekinula je ključnu opskrbu Kube naftom. Ubrzo nakon toga SAD je uveo naftnu blokadu otoka, što je dodatno destabiliziralo već krhko gospodarstvo i prisililo brojne zrakoplovne prijevoznike da otkažu letove jer na Kubi više nisu mogli opskrbiti zrakoplove gorivom.
Novi val američkih sankcija usmjeren je na strane tvrtke koje posluju s kubanskom vojskom, koja kontrolira velik dio turističkog sektora. Zbog toga su mnogi međunarodni hotelski lanci napustili otok.
Trumpova administracija tvrdi da je cilj gospodarskog pritiska prisiliti kubansku vladu da otvori zatvoreni politički sustav i dopusti izravna strana ulaganja, uključujući i u turizam.
U lipanjskom intervjuu za Axios Trump je usporedio turistički potencijal Kube s venezuelanskom naftom, dok njegova administracija i dalje razmatra nove mjere kojima bi izvršila pritisak na Havanu. Na stolu je, navodno, i mogućnost vojne intervencije.
"Venezuela ima naftu. Kuba je nema. Kuba ima lijepe nekretnine i prekrasnu obalu", rekao je Trump za Axios.
Posjet Kubi postao svojevrsni "mračni turizam"
Kubanski turistički sektor teško je pogođen još tijekom pandemije i od tada se nije oporavio. Sve strože američke sankcije dodatno su pogoršale situaciju i mnoge potencijalne posjetitelje odvratile od putovanja.
"Tko bi želio putovati u zemlju koja je u tako teškoj situaciji? Ljudi su na odmoru spremni podnijeti određene neugodnosti, ali putovanje na Kubu u ovom trenutku nalikuje svojevrsnom mračnom turizmu", rekla je direktorica turističke agencije Cubania Lucy Davies.
Davies se danas uglavnom bavi prikupljanjem donacija hrane od bivših klijenata kojima je stalo do dobrobiti Kubanaca. Time ujedno osigurava posao svojim zaposlenicima koji više nemaju turista kojima bi pružali usluge.
"Stalno slušam priče o ljudima koji gladuju. Naravno da ne možemo pomoći svima, to će biti tek kap u moru, ali to je najmanje što možemo učiniti", dodala je.
Velika ulaganja u hotele pokazala su se promašajem
Trumpov pritisak stigao je u najgorem mogućem trenutku. Čini se da je kubanska vlada budućnost zemlje gradila upravo na turizmu te je posljednjih deset godina intenzivno ulagala u izgradnju novih hotela koji danas zjape prazni.
Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel u lipnju je rekao da bi Kubanci u sklopu novih gospodarskih reformi mogli preuzeti upravljanje hotelima u ime države.
"Otvoreni smo za Kubance koji žele ulagati u hotele i upravljati njima. Tu smo priliku ponudili i Kubancima koji žive u inozemstvu", rekao je predsjednik, naglasivši da bi država i nakon reforme zadržala potpuno vlasništvo nad hotelima.
Kubanski ekonomist Pedro Monreal, koji živi u Španjolskoj, smatra da je vlada previše ulagala u turističku infrastrukturu, a pritom zanemarila zdravstvo, obrazovanje i poljoprivredu.
Prema njegovu mišljenju, oslanjanje na turizam, u kombinaciji s razornim američkim sankcijama, danas gura zemlju prema gospodarskom slomu.
Unatoč krizi, kubanska vlada nastavlja graditi nove hotele, iako je očito da ih zemlji više ne treba. Prazni hoteli postali su gorak simbol propasti industrije koja se nekoć smatrala ključem kubanske gospodarske budućnosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare