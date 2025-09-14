Nevrijeme prijeti cijeloj Hrvatskoj: Evo gdje se očekuju najjače oluje

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj već ujutro mogući su lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom, a vjetar će biti umjeren do jak jugozapadni. Poslijepodne slijedi smirivanje i razvedravanje, uz okretanje vjetra na sjeverozapadni, dok će navečer podno Velebita puhati bura. Jutarnja temperatura u gorju oko 14 °C, dok će danju biti od 18 do 23 °C.