Žarko Puhovski o ubojstvu Kirka: "Internacionala idiota je najšira internacionala"

"Političari se pozivaju na jedinstvo, ali uvijek imaju neprijatelja. To smo znali i prije Carla Schmitta, još od Thomasa Hobbesa. Politička elita treba neprijatelje da bi se homogenizirala baza. To Trumpu dobro dođe, ali on je čovjek koji, kada počne rečenicu, vi ne znate kako će završiti", rekao je.

