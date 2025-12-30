HZZO diže cijenu dopunskog osiguranja

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) donijelo je odluku o novoj cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja.
Nakon provedenog savjetovanja s javnošću, utvrđena je nova cijena od 15 eura mjesečno, odnosno 180 eura na godišnjoj razini.
Nova cijena počet će se primjenjivati od 1. veljače 2026. godine. Odluka se odnosi na sve trenutno važeće police, kao i na one koje će se tek ugovoriti. Rast je to od čak 62 posto. Ova promjena odnosi se na oko 1,6 milijuna građana, dok je njih oko pola milijuna oslobođeno plaćanja.
