HZZO diže cijenu dopunskog osiguranja

Nova cijena počet će se primjenjivati od 1. veljače 2026. godine. Odluka se odnosi na sve trenutno važeće police, kao i na one koje će se tek ugovoriti. Rast je to od čak 62 posto. Ova promjena odnosi se na oko 1,6 milijuna građana, dok je njih oko pola milijuna oslobođeno plaćanja.