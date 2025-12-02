Oglas

Velike promjene u HZZO-u: Podignut cenzus za dopunsko osiguranje

Hina
02. pro. 2025. 14:16
Pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna od 1. siječnja 2026. moći će ostvariti osiguranici HZZO-a ako im ukupan prihod u prethodnoj godini, po članu obitelji, mjesečno nije veći od 458,08 eura, a za samce 573,5 eura, izvijestio je u utorak HZZO.

Za tekuću godinu taj je cenzus po članu obitelji mjesečno iznosio 421,92 eura, a za samce 528,23 eura, navodi se u priopćenju nakon sjednice Upravnog vijeća.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) svake godine usklađuje prihodovni cenzus s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće zaposlenih u Hrvatskoj te je u skladu s time donesena odluka da se taj mjesečni cenzus poveća 36,16 eura po članu obitelji, odnosno 45,27 eura za samce. 

Odluka o izmjeni uvjeta za ostvarivanje prava na plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna donesena je na sjednici Upravnog vijeća HZZO-a, na kojoj su donesene i odluke o povećanju cijena preventivnih zdravstvenih programa i dijagnostičko-terapijskih postupaka.

HZZO je za tri do sedam posto povećao cijene preventivnih zdravstvenih programa te dijagnostičko-terapijskih postupaka u specijalističko-konzilijarnoj zaštiti. Povećanje cijene ovisi o vrsti postupka, a time se želi potaknuti kvalitetnija provedba preventivnih programa, poručuju iz Zavoda.

U bolnicama su povećane vrijednosti koeficijenata za dijagnostičko-terapijske skupine za10 posto, a korigirane su i cijene za dan bolničkog liječenja. Ova korekcija ima za cilj usklađivanje plaćanja s rastućim troškovima bolnica, kao i stabilnije financiranje bolnica, kažu u HZZO-u.

