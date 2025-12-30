USKOK podigao optužnicu protiv Vojka Obersnela

Iako je natječajem bila predviđena gradnja jedne stambene građevine, I. i III. okr. su izdavanjem suglasnosti, izrađenoj po uputama II. okr., TD-u odobrili gradnju dvije zgrade na gradskom zemljištu, a što je uključivalo i dvije nove čestice koje nisu bile obuhvaćene natječajem. Na osnovu toga je II. okr. ishodio Rješenje o uvjetima građenja u skladu s kojim je izvršena parcelacija na način koji mu je odgovarao. Potom su I. okr. u ime Grada i II. okr. u ime TD-a 21. siječnja 2010. zaključili Ugovor o kupoprodaji nekretnina novoformiranih čestica, od kojih je svaka namijenjena gradnji jedne građevine, s obvezom Grada da odmah na kupca prenese pravo vlasništva, što je bilo u suprotnosti s ranije zaključenim Predugovorom. Osim toga su II. okr. omogućili da potraživanje od 327.691,70 eura osigura upisom založnog prava na njegovim nekretninama iako njihova vrijednost nije bila dostatna za pokriće tražbine.