POZIV NA REFERENDUM
Jasmin Klarić: Thompson nema kapacitet pobjeđivati. On je Karamarko hrvatske glazbene scene
Novinar Telegrama Jasmin Klarić, u N1 Studiju uživo s Hrvojem Krešićem, komentirao je aktulne političko društvene događaje.
Na samom se početku osvrnuo na obnovu nakon potresa.
"Koliko puta se dogodilo da se dogodi nešto loše, država loše prođe, a oni nas uvjeravaju da je sve - sjajno. Evo, vezano za obnovu, sam premijer Andrej Plenković je prije nekoliko godina rekao da ide nestvarno sporo, a sad nam tvrdi da nije išla sporo i da se na samom početku odlučilo ići u konstrukcijsku obnovu. Zašto se čudio da ide sporo, ako je odlučio da ide tako? To je ta vrsta bijega od priznanja političke pogreške ili poteza. Ljudi smo, svi griješimo, samo on sve radi savršeno", kazao je Klarić pa nastavio:
"Vlada prije njih, a referira se na onu Zorana Milanovića, ne ona Tihomira Oreškovića, često je na meti kritika, ali što je bilo prije, tko je bio na vlasti?"
Izrazio je uverenje da će ekonomisti u budućnosti govoriti kako je Plenkovićevo vrijeme na vlasti bilo potraćeno.
"Ni na reformama u zdravstvu se ništa ne događa. Znamo tko nam je bio ministar i što su njegovi suoptuženici priznali. To je bio pokazatelj da ništa od reformi, a one i kad bi se krenule provoditi, bile bi bolne, nekome biste se zamjerili. Ovako, naše zdravstvo je predvorje privatnika."
Odbacio je i premijerove tvrdnje o tome da njegova vlast stoji iza socijalne kohezije.
"Ima određene zasluge u tome jer se novac mogao potrošiti na uređenje, ne znam, vikendica na moru, ali potrošilo se na poticanje gospodarstva u vrijeme covid krize. Ali, iza svega stoji Europska unija. I sve države su radile isto. Zato, hvaliti se time ili činjenicom da je u pet godina obnovljena nekolicina kuća... Smiješno. Situacija je vrlo jednostavna, tko je siromašniji u Europskoj uniji, dobije više novca."
I dok ostatak države ima svojih problema i tema, za Zagreb je u fokusu sve oko koncerta Marka Perkovića Thompsona, što se posebno odrazilo na Možemo, koji je pod osjetnim udarom HDZ-a, drugih desnih stranaka i desnih influencera.
"Iz perspektive Andreja Plenkovića ne bi bilo pametno gledati SDP i Možemo promatrati odvojeno. Oni će zajedno na izbore i po anketama su jači od HDZ-a i Domovinskog pokreta. Moguće da će Plenković opet pobijediti, ali prvi put se o tome ne priča iz pozicije favorita. Misli da mu je lakše svoje birače galvanizirati napadajući Možemo."
Odbacio je i priču o tome da je Možemo lijeva sekta.
"Jake li sekte koja se boji vratiti trgu ime Josipa Broza Tita, kojeg nije dao mijenjati ni Franjo Tuđman", istaknuo je pa komentirao Thompsonov govor:
"Lako se obraćati javnosti priopćenjima i govorima koje ti netko piše. Ako uđe u politiku, što kad se bude morao sučeljavati s drugim kandidatima? Ne vjerujem da itko ozbiljno misli da bi se on mogao baciti na glavu u neke političke vode. Uostalom, on je previše desno, nema taj kapacitet da pobjeđuje. On je Tomislav Karamarko hrvatske glazbene scene, a vidjeli smo kako je prošao. Također, u Zagrebu Thompsonovi napadi na Tomaševića samo mogu pomoći Tomaševiću."
Milanovićeva šutnja?
"Takav je od pobjede u siječnju, suzdržan je. Kad i kritizira Vladu, nije tako žestok kao u prošlom mandatu. Ali, treba podsjetiti da je i u prvoj godini prvog mandata bio takav, tek je krajem te godine postao žešći. Mislim da mu u ovom trenutku odgovara da ne istupa toliko u javnosti. Iako je imao nekoliko simboličkih poteza, kao dolazak na FALIŠ u Šibeniku", smatra Jasmin Klarić pa dodaje na kraju:
"Ne vjerujem da će šutjeti do kraja mandata i da će početi gas davati kako će se približavati novi izbori."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare