Jasmin Klarić: Thompson nema kapacitet pobjeđivati. On je Karamarko hrvatske glazbene scene

"Koliko puta se dogodilo da se dogodi nešto loše, država loše prođe, a oni nas uvjeravaju da je sve - sjajno. Evo, vezano za obnovu, sam premijer Andrej Plenković je prije nekoliko godina rekao da ide nestvarno sporo, a sad nam tvrdi da nije išla sporo i da se na samom početku odlučilo ići u konstrukcijsku obnovu. Zašto se čudio da ide sporo, ako je odlučio da ide tako? To je ta vrsta bijega od priznanja političke pogreške ili poteza. Ljudi smo, svi griješimo, samo on sve radi savršeno", kazao je Klarić pa nastavio: