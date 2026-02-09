Najveće promjene u poretku bilježe Bern, koji je s prvog mjesta po cijeni u eurima pao na 22. mjesto u PPS-u, te Luksemburg, koji je s 17. pao na 26. mjesto. Bukurešt se s 11. mjesta po cijeni u eurima popeo na prvo mjesto prema PPS-u, dok se Riga s 14. mjesta pomaknula na peto.