JANAF se oglasio o američkim sankcijama NIS-u

"Janaf je pripravan za ovakav razvoj događaja, što je potvrđeno stres testovima koje smo proveli u proteklom razdoblju. Poslovanje Društva je stabilno i nije niti na koji način ugroženo. Janaf će nastaviti s planiranim aktivnostima diversifikacije poslovanja i otvaranja prema novim tržištima, koje su i do sada bile temelj poslovnog uspjeha društva", poručuje Uprava Janafa.