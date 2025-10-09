JANAF se oglasio o američkim sankcijama NIS-u

Janaf je u četvrtak priopćio kako će u suradnji s Vladom i pravnim savjetnicima nastaviti raditi na pronalasku rješenja situacije, nastale nakon što Naftnoj industriji Srbije (NIS) nije dobila novu odgodu sankcija Washingtona.
"Janaf d.d. raspolaže informacijom kako kompanija NIS nije ishodila licencu potrebnu za nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte, čime od 8. listopada 2025. godine prestaje mogućnost daljnje realizacije ugovorenih aktivnosti. Janaf nastavlja aktivno, u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i svojim američkim pravnim savjetnicima, raditi na mogućnostima za pronalaženje rješenja u skladu s važećim regulatornim okvirom", kaže se u priopćenju.
Dodaje se da je Janaf financijski snažna i stabilna kompanija, spremna na sve tržišne izazove te da su provedeni stres testovi i analize potvrdili otpornost i sigurnost poslovanja u svim segmentima.
"Janaf je pripravan za ovakav razvoj događaja, što je potvrđeno stres testovima koje smo proveli u proteklom razdoblju. Poslovanje Društva je stabilno i nije niti na koji način ugroženo. Janaf će nastaviti s planiranim aktivnostima diversifikacije poslovanja i otvaranja prema novim tržištima, koje su i do sada bile temelj poslovnog uspjeha društva", poručuje Uprava Janafa.
Naftna industrija Srbije koja je u većinskom ruskom vlasništvu, nije dobila novu odgodu sankcija Washingtona uvedenih ruskom energetskom sektoru, priopćila je u četvrtak ta kompanija nakon što je u ponoć po istočnom vremenu stupila na snagu odluka američkog ministarstva financija.
Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija u kolovozu je novim jednomjesečnim produženjem licence omogućio nastavak isporuke sirove nafte NIS-u do 29. rujna, a potom dodatno do 8. listopada.
Janaf, kojim se nafta transportira do rafinerije u Pančevu, glavnog opskrbljivača srbijanskog tržišta naftnim derivatima, objavio je jučer da je ishodio licencu kojom se do 15. listopada ove godine odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte, a u cilju dovršetka svih aktivnosti poduzetih temeljem važećeg ugovora o transportu sirove nafte.
Janaf, koji isporučuje između dva i tri milijuna tona nafte i ostvaruje oko 40 milijuna eura prihoda, s NIS-om je lani sklopio ugovor o transportu 10 milijuna tona nafte do kraja iduće godine.
Procjenjuje se da bi prestanak isporuke nafte NIS-u smanjio prihode Janafa za 18 milijuna eura do kraja godine.
