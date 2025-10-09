Nude masovne bonuse ljudima da odu u rat: Jednokratna isplata doseže vrtoglave iznose

Ruske regije naglo povećavaju iznose novca koji isplaćuju novim vojnim regrutima, dok analitičari upozoravaju da "ideološke" kampanje za novačenje više nisu dovoljne da motiviraju ljude da se bore u Ukrajini.
Oglas
Nekoliko je regija posljednjih dana objavilo da će i do četverostruko povećati novčane bonuse za potpisivanje ugovora, kako bi potaknule regrutaciju novih vojnika.
Rusija trpi ogromne gubitke u svom ratu protiv Ukrajine — procjenjuje se da je od početka sveobuhvatne invazije prije tri i pol godine oko milijun ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno.
Ruski ministar obrane Andrej Belousov učinio je novačenje jednom od glavnih vojnih prioriteta u kolovozu, naglasivši da je "ljudska snaga ključna za podršku ofenzivnim operacijama“.
No dok je Belousov tvrdio da se ciljevi novačenja ispunjavaju, neovisni ruski istraživački portal IStories objavio je suprotne podatke, piše CNN.
Prema njihovom izvješću, koje se temelji na službenim podacima o proračunskoj potrošnji, oko 37.900 ljudi potpisalo je ugovore s Ministarstvom obrane u drugom tromjesečju 2025. godine — što je dva i pol puta manje nego godinu dana ranije.
Američki analitički institut Institute for the Study of War (ISW) izjavio je da se ruski napori za povećanje broja vojnika "sve više nalikuju složenim poslovnim modelima, a ne ideološki vođenim kampanjama za novačenje“.
Četverostruko veći bonus – čak četiri godišnje plaće
Vlada regije Tjumenj u Sibiru objavila je u ponedjeljak da će novim regrutima isplatiti jednokratnu naknadu od 3 milijuna rubalja (oko 36.560 dolara), uz dodatnih 400.000 rubalja koje isplaćuje savezna vlada — pod uvjetom da se prijave do kraja studenoga.
Ova nova regionalna isplata značajno je povećanje u odnosu na dosadašnjih 1,9 milijuna rubalja, koje su regruti u Tjumenu dobivali, i predstavlja ekvivalent tri pune godišnje plaće u toj regiji, prema podacima ruskog državnog zavoda za statistiku Rosstat.
Slično tome, guverner regije Voronjež u jugozapadnoj Rusiji prošlog je tjedna na Telegramu objavio da će se bonus za prijavu učetverostručiti — na 2,1 milijun rubalja.
Lokalne vlasti u Voronježu dodale su da regruti ne moraju biti iz te regije da bi ostvarili pravo na isplatu, sve dok ondje potpisuju ugovor.
Regije Tambov, Krasnodar, Kurgan i Altaj, kao i republika Tatarstan, također su najavile značajna povećanja poticajnih isplata, koje dolaze uz redovnu mjesečnu plaću za ugovorne vojnike koji se bore u Ukrajini.
Ta plaća počinje od otprilike 210.000 rubalja (oko 2.600 dolara) — što je više nego dvostruko veće od prosječne ruske plaće.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas