Mađari bi ušli u vlasništvo JANAF-a? "To bi bila još očitija prodaja hrvatskih interesa od one Sanaderove!"
Bivši ministar i bivši župan Varaždinske županije Radimir Čačić gostovao je u Novom danu. S našim Tihomirom Ladišićem razgovarao je o važnosti INA-e i JANAF-a za energetsku suverenost i podsjetio na hrvatsko-mađarske peripetije oko vlasništva spomenutih tvrtki
Kako smo došli do današnjeg odnosa MOL - Janaf?
"Prodaja 25 posto dionica INA-e može se tretirati kao izvrstan i kao loš potez jer je INA tada I na zahtjev EU-a, a I po trendu koji je tad bio aktualan u tranzicijskim zemljama, tražila manjinskog strateškog partnera. Dakle sva upravljačka prava i odluke su bile na Hrvatskoj koja je bila vlasnik 75 posto. Račanova Vlada je", podsjeća, "prodala 25 posto strateškom partneru na natječaju".
Ističe da je to bio jedan od "vrlo rijetkih, najčišćih i nikad pod bilo kakav upitnik stavljenih" natječaja.
Čačić potom nastavlja:
"Ivo Sanader na tih 25 posto je, ne samo prodao preostalih 25 posto, čime je Hrvatska prestala biti većinski vlasnik i upravljač, nego i predao sva upravljačka prava u ruke Mađara, MOL-a, odnosno - mađarske države", govori Čačić pa nastavlja:
"Kad govorimo o financijskom aspektu - uvijek se nalazi načina da se sav profit, osim pukog održavanja, prenosi MOL-u. S druge strane, sve ono što su Mađari potpisali tada, kad se potpisivalo prvih 25 posto koji su bili manjinski, sve obveze o ulaganjima u rafineriju Sisak, Rijeka, da se sve te obveze pogaze", napominje.
"Ne samo da nije došlo do razvoja kapaciteta, nego je sve skupa višestruko smanjeno", podsjetio je bivši ministar i tvrdi:
"Sve je to HDZ-ov grijeh, krimen i o tome spora nema. "Drž'te lopova" - sve dosta vuče na tu narodnu poruku".
"To što premijer, ali i mnogi drugi rade nije ni neočekivano ni nelogično. Nije im zgodno prozvati HDZ pa bacaju blato na Račana", naglašava.
INA u hrvatskim rukama
Na pitanje je li ikad bila realna ideja o pokušaju otkupa mađarskog dijela vlasništva i povratku INA-e u hrvatske ruke, odgovara sljedeće:
"To nema blage veze s vezom. Kad je Plenković bio dovoljno zelen i naivan mu se moglo takve gluposti prodati... Nakon te božićne poruke "mi ćemo vratiti INA-u", mislim da sam i tada rekao da je to glupost i naravno - nije se dogodilo, a ni neće se dogoditi"; rekao je.
Pitanje energenata, kazao je, pitanje je suverenosti.
Kakve su hrvatske, a kakve mađarske pozicije?
Postoje li ambicije Mađara da uđu i u vlasničku strukturu JANAF-a?
"Naravno da je moguće. Da li je realno... To bi bila poruka još puno očitije korupcije i prodaje interesa hrvatske države nego što je to Sanaderova vlada i Sanader osobno, učinili. Mislim da se Plenković na to neće odlučiti", predviđa on.
Što se tiče optužbi za ratno profiterstvo - stvar je jasna.
"Profit koji ostvaruju Mađari tijekom ukrajinskog rata je milijarda eura godišnje, a ukupan prihod JANAF-a godišnje je manje od 100 milijuna eura. Ukupno JANAF nije zaradio ni jedan posto", rekao je i dodaje:
"Cijela priča je groteskna", kaže Čačić.
