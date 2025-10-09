SAD uvele sankcije NIS-u

Naftna industrija Srbije objavila je da joj je, nakon brojnih odgoda, Washington uveo sankcije. Sankcije koje je SAD uveo zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji stupile su na snagu jutros u šest sati, priopćio je NIS.
Oglas
Kako je ranije pisala naša Nataša Božić Šarić, pitanje NIS-a otvara i širu priču o ulozi JANAF-a, koji se u ovom trenutku nalazi u središtu važnih energetskih i geopolitičkih odluka. Dok američka administracija od veljače traži obustavu isporuka nafte Srbiji zbog ruskog suvlasništva u NIS-u, posljednja dozvola za transport nafte JANAF-om prema toj tvrtki istekla je 8. listopada.
Priopćenje NIS-a prenosimo u cijelosti.
„Tvrtka NIS obavještava javnost da tvrtki još nije produžena posebna licenca od strane Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, koja omogućuje nesmetano operativno poslovanje“, priopćio je NIS.
NIS: Imamo dovoljno zaliha za preradu
Kako dodaju u priopćenju, od trenutka kada je tvrtka u siječnju uvrštena na listu SDN (Specially Designated Nationals), NIS pažljivo prati situaciju i pokušava prilagoditi svoje poslovanje novim okolnostima. Prioriteti, kao i do sada, ostaju redovita opskrba domaćeg tržišta naftnim derivatima, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenika.
NIS tvrdi da je u ovom trenutku osigurao dovoljne zalihe nafte za preradu, dok su benzinske postaje uredno opskrbljene svim vrstama naftnih derivata.
„U slučaju prestanka funkcioniranja stranih platnih kartica (Mastercard, Visa), plaćanje na benzinskim postajama bit će moguće domaćom „Dina“ karticom, gotovinom, kao i metodom „IPS show“. Korištenje i plaćanje karticama „S nama na putu“, Agro i Taxi bit će dostupno bez prekida. Što se tiče veleprodaje, osigurane su i nesmetane platne transakcije u dinarima, a NIS sa svoje strane ostaje pouzdan partner i spreman je ispuniti sve ugovorne obveze prema poslovnim partnerima, uključujući korporativne klijente i velike kupce. Platne kartice korporativnih kupaca funkcioniraju nesmetano“, dodaju.
U suradnji s partnerima, Vladom Republike Srbije i dioničarima, NIS navodi da radi na prevladavanju ove situacije.
„NIS nastavlja suradnju s Ministarstvom financija SAD-a na zahtjevu za uklanjanje s SDN liste, koji je tvrtka inicijalno podnijela 14. ožujka, a dopunila 28. rujna tekuće godine. Brisanje s liste je dugotrajan i složen proces“, rekli su u priopćenju objavljenom na njihovim stranicama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas