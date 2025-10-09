Umirovljenici s ovim iznosima mirovina na rubu su siromaštva

Ni nakon isplate jednog od većih usklađivanja u povijesti, hrvatski umirovljenici ne žive puno bolje. Cijene neprestano rastu, a u odnosu na prag siromaštva od 617 eura za samce, jasno je kako većina njih pleše po tom rubu. Obiteljske i invalidske mirovine jedva prelaze oko 400 eura, a najveća boljka sustava sve je veći broj najnižih mirovina.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) isplatio je svim korisnicima mirovine za rujan. Prosječna mirovina 1,13 milijuna umirovljenika prema općim propisima iznosi 558 eura. U tom su prosjeku i skromne isplate prema međunarodnim ugovorima za manji dio staža odrađenog u Hrvatskoj, ali i one visoke prema posebnim propisima, poput mirovina nekadašnjih saborskih zastupnika i članova Vlade, prenosi Mirovina.hr.
Mirovine opasno plešu po rubu praga siromaštva
Bez isplata u inozemstvo, prosječna se mirovina penje na 633 eura. U riziku od siromaštva je svaki peti građanin Hrvatske, ali u starosti rizik se gotovo udvostručava, pogotovo kada je riječ o samcima i ženama. Čak 61 posto samaca starijih od 65 godina u riziku je od siromaštva. Prag rizika od siromaštva iznosi 617 eura za samce, a toliku mirovinu nema većina umirovljenika. Istovremeno inflacija neprestano raste, što posebno zbog sve većih cijena hrane opterećuje umirovljenički budžet.
Starosne mirovine prema ZOMO-u, prema posljednjim podacima HZMO-a u rujnu, iznosile su 591 eura. Za dugogodišnje osiguranike koji su odradili ‘puni’ staž iznos se penje na 743 eura, dok su starosne mirovine prevedene iz invalidske najmanje i iznose 520 eura. Prijevremena mirovina u prosjeku iznosi 570 eura. One će svakako biti veće nakon 1. siječnja 2026. godine kada se ukine penalizacija, odnosno umanjenje za starije od 70 godina.
Unatoč usklađivanju od 6,48 posto, čime su radničke mirovine u prosjeku porasle za oko 36 eura, invalidske mirovine i dalje su u prosjeku niskih 444 eura. Ipak, i one će rasti mirovinskom reformom od 1. srpnja, s primjenom od siječnja iduće godine za deset posto.
Udovice moraju preživljavati s prosječnih 458 eura
Obiteljske mirovine iznose prosječnih 458 eura, a takvi iznosi pogađaju samce, pretežno udovice koje same žive od ovog primanja ispod linije siromaštva u Hrvatskoj. Najveći problem mirovinskog sustava ostaju pak najniže mirovine kojih je oko 300.000, a u prosjeku iznose oko 440 eura. Najniže mirovine rasle su također mirovinskom reformom za tri posto, na što je još dodan efekt usklađivanja. Njihova vrijednost po godini staža iznosi 15,32 eura, o čemu smo pisali ovdje.
Vlada će u prosincu umirovljenicima isplatiti i godišnji dodatak od šest eura po godini staža, čime će prosjek sveukupne mirovine svih oko 1,2 milijuna korisnika porasti na 700 eura. U tom prosjeku su i mirovine branitelja, vojske i policije, kao i sve druge mirovine prema posebnim propisima. Vlada do kraja svog mandata 2028. godine planira prosječnu mirovinu podići na najmanje 800 eura, što će prije svega biti rezultat usklađivanja mirovina, ali i zakonskih izmjena. Početkom 2027. godine, prema sadašnjim obećanjima iz Vlade, umirovljenici više neće plaćati porez na mirovinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
