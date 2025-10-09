Umirovljenici s ovim iznosima mirovina na rubu su siromaštva

Vlada će u prosincu umirovljenicima isplatiti i godišnji dodatak od šest eura po godini staža, čime će prosjek sveukupne mirovine svih oko 1,2 milijuna korisnika porasti na 700 eura. U tom prosjeku su i mirovine branitelja, vojske i policije, kao i sve druge mirovine prema posebnim propisima. Vlada do kraja svog mandata 2028. godine planira prosječnu mirovinu podići na najmanje 800 eura, što će prije svega biti rezultat usklađivanja mirovina, ali i zakonskih izmjena. Početkom 2027. godine, prema sadašnjim obećanjima iz Vlade, umirovljenici više neće plaćati porez na mirovinu.