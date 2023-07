“Konkurencija na mediteranskom tržištu nas gadno udara, svi su jeftiniji od nas”

Podijeli :

Cijene sladoleda koje se ponegdje na hrvatskoj obali penju i do tri eura izazvale su niz negativnih reakcija. Sve više se priča o tome je li Hrvatska postala preskupa i kako će se to odraziti na turizam ove, ali i sljedećih godina. To su u Točki na tjedan analizirali novinari Ilija Radić (RTL) i Hrvoje Krešić (Nova TV).

Radić navodi da je sve skupo. “Konkurencija na mediteranskom tržištu nas udara gadno, svi su jeftiniji od nas i koliko će to ovako trajati… Mislim da ne nudimo toliko eksluzivan sadrtžaj da bi mogli toliko pumpati cijene.”



Krešić smatra da nije svako poskupljenja doista opravdano rastom inflacije.

“U našem turizmu svjedočimo onom što smo svjedočili i na globalnoj razini: kroz inflaciju se provuklo i nešto drugo, a to je da se puno cijena dizalo isključivo zvog profita, naprosto iz gramzivosti. Nema sumnje da je to donekle i ovdje prisutno”, kazao je Krešić.

“Nisam siguran da je Hrvatska toliko nepriuštiva iz perspektive nekog Nijemca ili Norvežanina”, dodao je.

Krešić navodi da je Hrvatska rentijerska ekonomija, a da joj nedostaje radne snage upravo za to.

