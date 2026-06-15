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Domaće sredstvo protiv komaraca
Zujanje iznad jastuka u tri ujutro probudi i najtvrđeg spavača. Nakon pola sata mahanja rukama i zatvaranja prozora većina ljudi posegne za sprejem iz trgovine, iako taj potez nije uvijek ni nužan ni najdjelotvorniji. Sastojci iz kuhinjskog ormarića i vrta mogu obaviti posao podjednako dobro, uz manje rizika za kožu i bez neugodnog kemijskog mirisa koji ostaje satima.
Prije odabira recepta korisno je razumjeti što komarce privlači. Ženke, koje jedine ubadaju, orijentiraju se prema ugljikovu dioksidu iz daha, toplini tijela, mliječnoj kiselini u znoju i mirisima krema, parfema i deterdženata. Tamna odjeća ih dodatno privlači jer se bolje ističe od pozadine. Ista formula spreja zato jednom članu obitelji pruža cjelovečernji mir, a drugoga ostavlja s pet uboda oko gležnjeva. Na toj osjetljivosti počiva cijela logika domaćih repelenata: sastojci koji ljudima djeluju ugodno ili neutralno komarcima gotovo redovito djeluju odbojno.
Zašto prirodni pristup funkcionira
Većina komercijalnih repelenata sadrži DEET, sintetski spoj razvijen pedesetih godina za potrebe američke vojske. Radi pouzdano, osobito u tropima, no ima i dokumentirane nedostatke. Na osjetljivijoj koži može izazvati iritaciju, a u višim koncentracijama nagriza plastiku na satovima, naočalama i dijelovima sintetske odjeće. Američka akademija za pedijatriju savjetuje da se preparati s DEET-om ne koriste kod dojenčadi mlađe od dva mjeseca, a za stariju djecu preporučuje koncentracije do najviše 30 posto.
Domaće sredstvo protiv komaraca nema takve mane. Sastojci su povoljni i dostupni u svakoj većoj trgovini, priprema traje manje od pet minuta, a mirisi su ugodniji od sintetskih sprejeva. Primjena na koži ili tkanini ne ugrožava pčele i druge korisne kukce u vrtu.
Od biljnih alternativa najbolje je dokumentirano ulje limunskog eukaliptusa (Corymbia citriodora). Studija objavljena 2002. u časopisu New England Journal of Medicine pokazala je da preparati s tim uljem pružaju zaštitu usporedivu sa sprejevima nižih koncentracija DEET-a, dok formulacije s punim DEET-om zadržavaju prednost u ukupnom trajanju djelovanja. Američki Centri za kontrolu bolesti (CDC) navode ga kao jednu od rijetkih biljnih alternativa sa službenom preporukom, uz napomenu da se ne koristi kod djece mlađe od tri godine.
Recept koji zaista djeluje na koži
Tri biljke čine temelj većine domaćih repelenata: lavanda, citronela i eukaliptus. Svaka djeluje na drugačiji način. Lavanda umiruje kožu nakon sunca i odbija širok krug kukaca, citronela prekriva prirodne mirise tijela koji privlače komarce, a eukaliptus remeti njihovu sposobnost praćenja ugljikova dioksida u dahu.
Za pripremu je potrebna staklena bočica s raspršivačem volumena oko 100 mililitara. Ulijte 50 mililitara destilirane vode i 40 mililitara hamamelisa ili medicinskog alkohola, koji služi kao otapalo za eterična ulja. Dodajte deset kapi ulja lavande, deset kapi citronele i pet kapi eukaliptusa. Bočicu dobro protresite i pričekajte minutu da se sastojci povežu. Sadržaj protresite prije svake upotrebe jer se ulja tijekom stajanja odvajaju.
Sprej nanesite na ruke, noge i vrat, izbjegavajući područje oko očiju, usta i otvorene ranice. Prije prve primjene napravite kratak test na unutarnjoj strani podlaktice i pričekajte dvadesetak minuta, osobito ako imate osjetljivu kožu ili sklonost alergijama. Za djecu stariju od tri godine dovoljno je prepoloviti količinu eteričnih ulja u receptu. Dojenčad i djeca mlađa od dvije godine ne bi trebala dolaziti u kontakt s eteričnim uljima na koži, a zaštita se u toj dobi postiže komarnicima na krevetiću, kolicima i prozorima.
Kuhinjska zdjela s mirisom koji tjera komarce
Onima koji se ne žele baviti miješanjem spreja preostaje jednostavnija opcija. Narežite jedan limun, jednu limetu i naranču na kriške i spojite ih u većoj keramičkoj ili staklenoj zdjeli. Dodajte desetak svježih listova metvice i žlicu cijelih klinčića, a zatim prelijte vodom do tri četvrtine posude. Nakon deset minuta sadržaj počinje otpuštati mirisne tvari koje komarcima smetaju.
Zdjelu postavite u središte stola, na barski pult ili između gostiju na vrtnoj garnituri. Zaštita koju pruža nije apsolutna i djeluje u krugu od pola metra, što je dovoljno za večeru za četiri osobe. Sadržaj obnovite svaka dva do tri dana jer mirisne tvari s vremenom slabe, a voda počinje mijenjati miris.
Takav pristup daje najbolje rezultate na natkrivenim terasama i balkonima, gdje zrak slabije cirkulira i mirisi se duže zadržavaju u prostoru. Za toplije večeri dodajte nekoliko grančica svježeg bosiljka, čiji eterični spojevi također spadaju u prirodne repelente. Istu ulogu može preuzeti i ružmarin, osobito ako zdjelu postavite u blizini sjedećeg dijela, na dohvat ruke.
Vrt, balkon i otvoreni prostor
Za veće površine potrebno je jače oružje od stolne zdjele s citrusima. U bočici s raspršivačem pomiješajte šalicu destilirane vode, šalicu hamamelisa ili votke i dvadeset kapi eteričnog ulja citronele. Dodajte deset kapi ulja čajevca za pojačano djelovanje. Smjesom lagano orosite vrtni namještaj, zavjese pergole, donje rubove stolnjaka i rubove travnjaka oko sjedećeg dijela. Recept je namijenjen isključivo tkaninama i površinama, ne koži, jer je udio alkohola visok.
Alkohol u otopini djeluje kao otapalo za eterična ulja, koja se s vodom inače ne miješaju. Bez njega bi ulja isplivala na površinu, a sprej bi se morao snažno tresti prije svake primjene i ravnomjernost djelovanja bila bi upitna. Hamamelis je blaža alternativa votki i povoljniji je za osjetljive površine poput obojanog drva.
Uz sprej se isplati razmisliti i o biljkama s mirisnim listom. Limunska trava, lavanda, bosiljak, kadulja, ružmarin i metvica u loncima uz ulaze, prozore i sjedeće dijelove ne nude magičnu barijeru, kako to često navode vrtni blogovi, nego pojačavaju učinak tek kad lagano protrljate list između prstiju i oslobodite eterična ulja. Takav ritual prije večere na terasi traje deset sekundi, a koncentracija mirisa u zraku primjetno raste. Iste biljke možete usput ubrati za kuhinju, što im je možda i veća vrijednost od repelentnog djelovanja.
Psi i mačke traže zaseban pristup
Kućne ljubimce ne treba tretirati istim preparatima kao ljude. Mačke nemaju enzim glukuronil-transferazu koja razgrađuje fenolne spojeve iz eteričnih ulja, pa i male količine mogu izazvati ozbiljne jetrene i neurološke reakcije. Psi su otporniji, no DEET im nagriza kožu i kod gutanja izaziva povraćanje i tremor, zbog čega ga veterinari izričito ne preporučuju.
Za pse je najsigurniji pristup fizička zaštita. Ključni su komarnici na prozorima, izbjegavanje šetnji u sumrak uz stajaće vode i redovita zaštita od dirofilarioze, odnosno srčanog crva, koju propisuje veterinar. Ako se odlučite za preparat koji nanosite na dlaku, potražite registrirane veterinarske proizvode s ugrađenim repelentnim djelovanjem. Oni imaju provjerene omjere djelatnih tvari i jasne upute o učestalosti primjene. Domaće mješavine s eteričnim uljima, uključujući popularne recepte s uljem geranija, u veterinarskoj literaturi nose oznaku rizika jer prag toksičnosti kod pojedinačnog psa teško je predvidljiv.
Nekoliko domaćih preporuka koje kruže društvenim mrežama nosi ozbiljne posljedice. Češnjak u pseću hranu, bez obzira na količinu, nije siguran. Sadrži spojeve koji oštećuju crvene krvne stanice i može dovesti do hemolitičke anemije. Isto upozorenje vrijedi za luk i vlasac. Citrusna voda, čajevac i ulje nima kod mačaka se nikada ne nanose izravno niti u razrijeđenom obliku jer mačke tijekom čišćenja dlake sve progutaju.
Za mačke razumno rješenje ostaje komarnik na prozorskim otvorima, redovita kontrola dlake nakon vremena provedenog na balkonu i veterinarska ogrlica s repelentom odobrenim za ovu vrstu. Svaku mješavinu koju planirate primijeniti na životinji, uključujući blage kupke i eterična ulja, dogovorite unaprijed s veterinarom koji poznaje povijest ljubimca.
Domaća zamka s kvascem
Pored repelentnih sprejeva i zdjela s mirisom, komarce se može smanjiti i zamkom koja ih privlači umjesto da ih odbija. Temelj je oslobođeni ugljikov dioksid koji fermentacija šećera stvara, isti spoj na koji komarci reagiraju kod čovjeka. Prednost takve zamke leži u tome što radi noću, kad je ljudska aktivnost u vrtu najmanja.
Plastičnu bocu od dvije litre prerežite otprilike na jednoj trećini visine. U donji dio ulijte 200 mililitara mlake vode, u kojoj prethodno otopite 50 grama šećera. Voda ne smije biti toplija od 40 °C jer više temperature ubijaju kvasac i zaustavljaju fermentaciju. Nakon što se šećer otopi, dodajte jedan gram suhog kvasca i lagano promiješajte. Gornji dio boce okrenite naglavačke i umetnite u donji kao lijevak, tako da grlić pluta iznad tekućine bez dodira. Spojnicu zalijepite izolir trakom kako komarci ne bi pobjegli kroz sitne pukotine. Bocu obmotajte crnim papirom ili tamnom vrećicom do visine grlića jer tamni prostor dodatno privlači kukce.
Zamku postavite dvadesetak metara od stolne garniture, u grmlje, uz ogradu ili u kut vrta, kako biste komarce odvukli s mjesta na kojem sjedite. Postavljanje u neposrednoj blizini donijet će suprotan učinak. Sadržaj zamijenite nakon deset do četrnaest dana, ovisno o vanjskim temperaturama, jer nakon toga fermentacija prestaje i tekućina počinje truliti, zbog čega privlači muhe i ose.
Sitnice koje se zaboravljaju
Komarci se snažno oslanjaju na boje. Istraživanje objavljeno u časopisu Nature Communications iz 2022. pokazalo je da ih privlače crvena, narančasta, crna i cijan, dok ih zelena, ljubičasta, plava i bijela manje zanimaju. Izbor svjetlije majice prije večernje šetnje kraj rijeke ili jezera u praksi smanjuje broj uboda gotovo jednako pouzdano kao sloj spreja.
Kozmetika bez mirisa čini sljedeći sloj. Parfemi, slatkasti losioni i dezodoransi s cvjetnim notama privlače kukce koji traže nektar, a na otvorenom prostoru tome pripadaju i komarci. Neutralne varijante proizvoda smanjuju broj uboda, osobito u satima sumraka kad su ženke najaktivnije.
Difuzor s uljem citronele, lavande ili lemongrassa podiže koncentraciju repelentnih spojeva u zatvorenom prostoru i drži komarce dalje od kreveta tijekom noći. Svijeće s citronelom imaju sličan učinak na otvorenom, ali samo u krugu od oko jednog metra i uz uvjet da nema vjetra. Kod često citirane kave treba napomenuti kako miris suhih zrna gotovo nema utjecaja, dok dim od zapaljenog kavenog taloga stvara ispariva koja odbijaju komarce, što su potvrdila entomološka istraživanja s područja tropskih regija.
Za kuću uz rijeku, jezero ili gusti vrt isplati se kombinirati više pristupa istovremeno. Komarnici na prozorima, sprej s eteričnim uljima na koži, mirisna zdjela na stolu i zamka s kvascem u kutu vrta međusobno se nadopunjuju i pokrivaju različite faze komarčevog ponašanja, od orijentacije prema dahu do uzleta prema koži.
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