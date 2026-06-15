Domaće sredstvo protiv komaraca

Sprej nanesite na ruke, noge i vrat, izbjegavajući područje oko očiju, usta i otvorene ranice. Prije prve primjene napravite kratak test na unutarnjoj strani podlaktice i pričekajte dvadesetak minuta, osobito ako imate osjetljivu kožu ili sklonost alergijama. Za djecu stariju od tri godine dovoljno je prepoloviti količinu eteričnih ulja u receptu. Dojenčad i djeca mlađa od dvije godine ne bi trebala dolaziti u kontakt s eteričnim uljima na koži, a zaštita se u toj dobi postiže komarnicima na krevetiću, kolicima i prozorima.